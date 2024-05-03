Oyun ve performans bilgisayarı Excalibur, Star Wars’u bilgisayar oyunlarıyla anmak isteyen oyun tutkunları için yepyeni bir indirim duyurdu. Oyun tutkunları, Star Wars Günü’ne özel, 8 Mayıs tarihine kadar geçerli olmak üzere tüm Excalibur masaüstü bilgisayar, laptop ve monitörlerde geçerli olacak yüzde 15’e varan indirim fırsatı yakalayacak.

Kitleleri peşinden sürükleyen Star Wars filmini anmak ve kültürünü yaşatmak isteyen milyonlarca kişi, 4 Mayıs’ta Star Wars Günü’nü coşkuyla kutluyor. Oyun tutkunlarına özel fırsatlar sunan Excalibur, bu anlamlı günde Star Wars hayranlarını heyecanlandıracak yeni bir kampanya duyurdu. 8 Mayıs tarihine kadar, sadece Capsper’ın kendi internet sayfasında geçerli olacak kampanyayla oyun tutkunları: masaüstü bilgisayarlarda, gaming laptoplarda ve monitörlerde geçerli olacak yüzde 15’e varan indirim fırsatlarını yakalayacak.

Oyun tutkunları için özel bir kampanya

Film serilerinde olduğu kadar bilgisayar oyunlarında da geniş bir evreni olan Star Wars oyun dünyası, Excalibur’un yüksek performans ve şık tasarıma sahip oyuncu bilgisayarlarıyla keşfedilmeyi bekliyor. Güç ve performansa, trend tasarımlarla ulaşma hayali kuran birçok kullanıcının tercihi olan Excalibur, Star Wars Günü’nü bilgisayar oyunlarıyla anmak isteyen oyun tutkunları için özel bir kampanya duyurdu. 8 Mayıs tarihine kadar geçerli kampanya, Excalibur E750 ve E650 desktop bilgisayarlarda, Excalibur G911, G870 ve G770 oyuncu dizüstü bilgisayarlarda ve Excalibur 31,5’’, 27’’, 23.8’’ Curved ve Excalibur 23.8’’ Flat Monitörlerde geçerli olacak yüzde 15’e varan indirim fırsatı sunacak.