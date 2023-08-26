Ağdaşalağı Yaylası yakınlarında yaşanan acı bir kaza sonucu, otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti ve 3 kişi yaralandı. Kazanın meydana geldiği yerdeki detaylar henüz netlik kazanmasa da, sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen otomobil, trajik bir şekilde uçuruma yuvarlandı.

Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. Kazada hayatını kaybedenler arasında Ayşe ve onun kızları Rabianur ile Ravzanur Tokalı bulunmaktaydı. Ayrıca, Ayşe Tokalı'nın kız kardeşi Elife Yağmur da kazada yaşamını yitirenler arasında yer aldı. Kaza, Tufanbeyli ilçesine bağlı Ağdaşalağı Yaylası mevkiinde gerçekleşti. Araç içerisinde toplam 7 kişinin bulunduğu belirtilirken, bu trajik olayın ardında sürücünün yanı sıra diğer aile bireylerinin kimlikleri de henüz tespit edilemedi.

Kaza, iddialara göre, aile yolculuklarına Kayseri'den Adana'nın Saimbeyli ilçesine gitmek amacıyla çıkmıştı. Ancak Tufanbeyli ilçesine varıldığında, navigasyonun yönlendirmesi yanlış anlaşıldı ve kullanılmayan bir yol tercih edildi. Maalesef, bu yol seçimi trajik bir sonuca yol açtı.

Köpeğe çarpmamak adına yapılan manevra sonucu araç uçuruma yuvarlandı. Kaza anına tanıklık eden çevre sakinleri, durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirerek yardım istediler. Jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine ulaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı değerlendirmeye göre, 43 yaşındaki ikiz kardeşler Ayşe Tokalı ve Elif Yağmur'un yanı sıra, Ayşe Tokalı'nın 8 yaşındaki kızı Ravza Nur Tokalı da hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 3 kişi, aralarında bir çocuğun da bulunduğu şekilde çevredeki hastanelere sevk edildi.