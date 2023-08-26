Beslenmesi ve bakılması yasak olan bir Pitbull cinsi köpek, saldırdığı Ahmet Donanmaoğlu adlı kişinin bacağını parçalayarak ciddi yaralanmasına neden oldu. Olay sonrasında yetkililer harekete geçti ve inceleme başlattı. Saldırgan köpeğin sahipleri olarak tespit edilen E.A. ve E.Y. isimli şahıslara, 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında toplamda 66 bin 798 lira para cezası uygulandı.

Saldırgan köpek, Pitbull cinsi olduğu ve Bakırköy'de bulunan hayvan barınağına teslim edildi. Köpeğin sahibi olan E.A. hakkında adli işlem başlatıldı. Olayın gerçekleştiği anın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, köpeğin bir garaj kapısına bağlı olduğu, Ahmet Donanmaoğlu'nun yaklaştığı anda köpeğin hırçınlaşarak saldırdığı anlar görülüyor. Donanmaoğlu, saldırı sonucunda yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırmada, köpeğin sahiplerinin E.A. ve E.Y. olduğu belirlendi. İkili polis tarafından gözaltına alındı. 'Hayvanları Koruma Kanunu' gereğince, sahiplerine toplamda 66 bin 798 lira para cezası kesildi. Saldırıya uğrayan Ahmet Donanmaoğlu'nun yaraları tedavi altına alındı ve saldırgan köpek hayvan barınağına teslim edildi.