Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde şiddetli yağış yolları göle çevirdi. Bazı araçlar suda mahsur kalarak ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde bir koltuk suya kapıldı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, kısa sürede hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağmur, ilçedeki cadde ve sokakları adeta göle çevirdi. Su birikintileri nedeniyle bazı yollar trafiğe kapanırken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Koltuk suda sürüklendi

Özellikle ilçenin ana arterlerinde biriken yağmur suyu, araçların ilerlemesini neredeyse imkansız hale getirdi. Bazı araçlar suda mahsur kalarak ilerlemekte güçlük çekti. İlçede trafik akışı büyük ölçüde aksarken, belediye ekipleri su tahliye çalışmalarına hız verdi. Ayrıca vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde bir koltuğun suda sürüklenerek ilerlediği gözlendi.

Meteoroloji yetkililerinden yapılan açıklamada, yağışların önümüzdeki saatlerde de etkisini sürdürebileceği ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.