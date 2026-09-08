

Şahin Biba başkanlığında başlatılan ulaşım seferberliği kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla 17 ilçede yol ağını güçlendirmek için harekete geçti. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ağustos ayında il genelinde 106 kilometreden fazla sathi kaplama çalışmasına imza attı. Şahin Biba başkanlığında başlatılan kapsamlı saha taramaları neticesinde ihtiyacı tespit edilen noktalara yönelik hazırlanan bütüncül planlama dahilinde çalışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, eylül ayına da hızlı başladı.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla Orhaneli ilçesinin 2 kilometrelik Letafet bağlantı yolu, Mustafakemalpaşa ilçesinin 2,5 kilometrelik Aşağıbalı-Yukarıbalı, 4 kilometrelik Karaköy anayolu, 3 kilometrelik Çaltılıbük-Soğukpınar, 4 kilometrelik Soğukpınar-Yenikızılelma, 3,5 kilometrelik Yenikızılelma-Fındıcak, 3 kilometrelik Fındıcak-Eskibalçık, 9 kilometrelik Yukarıbalı-Çiviliçam, 8 kilometrelik Çiviliçam-Fındıcak çatrağı ve 6 kilometrelik Eskibalçık-Devecikonağı yollarının yenilenmesini Temmuz ayı içerisinde tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, Büyükorhan ilçesinin Burunca Mahallesi ile Mustafakemalpaşa ilçesinin Aşağıbalı Mahallesi arasındaki 5 kilometrelik sathi kaplama çalışmasını da tamamladı.

Bölgede yenilenmeyen yol kalmadı

Toplam 3 ilçede 12 mahalleyi kapsayan 50 kilometre uzunluğunda geniş bir alanda tüm yolları yenileyen Büyükşehir Belediyesi, yaptığı yol yatırımları sayesinde bölgede yenilenmeyen yol kalmadı. Başkan Vekili Şahin Biba’nın talimatları doğrultusunda kırsal mahallelerde ulaşım artık daha konforlu ve güvenli hale getirildi.

Yolların yenilenmeden önce köylerine ulaşımın çok zor olduğunu ifade eden Aşağıbalı Mahallesi Muhtarı Osman Sarı, "Yollar yenilendi. Daha rahat şekilde yolculuk ediyoruz. Köylü de memnun. Başkan Vekilim Şahin Biba’ya teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA