Balıkesir’in Bandırma ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda uyuşturucu madde ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri, Mehmet Akif Ersoy Caddesi Batı Garajı’nda uygulama yaptı. Durumundan şüphelenilen H.A (40) isimli şahsın üzerini arayan ekipler, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3.49 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Konuyla ilgili adli sürecin başlatıldığı bildirildi.

Ayrıca, Motosikletle Polis Timleri tarafından Liman AVM yan tarafında yapılan uygulamada ise üzeri aranan Y.A (48) isimli şahstan 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca ele geçirildi.