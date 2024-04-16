23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Ege Orman Vakfı iş birliğiyle oluşturulan ormanda fidan dikimi etkinliğine imza atan Aras Kargo, 11 bin fidanı Tarsus’ta toprakla buluşturdu.

Kargo firması Aras Kargo, doğayı koruma ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma vizyonu çerçevesinde yeşillendirme çalışmalarına devam ediyor. Ağaçlandırma ve kıyı temizliğinin yanında karbon ayak izinin azaltılması gibi çalışmalarıyla sürdürülebilirlik konusunda sektörüne öncülük eden Aras Kargo, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde 11 bin fidanlık bir ağaçlandırma çalışmasına daha imza attı. Ege Orman Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe Aras Kargo çalışanlarının çocukları da katılarak fidanlara kendi isimlerini verdiler.

Ege Orman Vakfı iş birliğiyle Tarsus’ta oluşturulan ormanda düzenlenen etkinlikte, Aras Kargo’nun 16 bin çalışanı adına fidanlar toprakla buluştu. Törende, her bir fidana minik Araslar’ın isimleri verilerek, doğanın korunması ve yaşamın sürdürülebilirliği konusunda erken yaşta farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Tarsus’taki fidan dikim törenine, Aras Kargo’nun Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Onur Aytekin, Pazarlama, Kurumsal İletişim ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Billur Burkutoğlu ile Ege Orman Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Yasemen Bilgili katıldı. Ayrıca, Aras Kargo’nun bölge müdürlüğü çalışanları ve çocukları da törende yer aldı.

Aras Kargo Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Onur Aytekin, törende yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bugün toprağa dikilecek her fidan, umudu ve yaşamı simgeliyor. Doğayla uyum içinde yaşamak, sadece bugünümüzü değil, yarınlarımızı da güvence altına almak demek. Aras Kargo olarak geçtiğimiz şubat ayında depremde kaybettiğimiz arkadaşlarımızın anısını yaşatmak için Ege Orman Vakfı iş birliğiyle Adana Sarıçam Mevkii’nde 5 bin fidanı toprakla buluşturmuştuk. Bugün de 16 bin fidanın ikinci aşaması olan 11 bin fidan için burada bir araya geldik.”

Aytekin ayrıca, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na yaklaşırken, Minik Araslar ile birlikte bu etkinliği ormanlarımızı yarına taşımak amacıyla gerçekleştiriyoruz. Fidanlarımızı çocuklarımızın isimleriyle anacağız. Onlara doğanın ve çevrenin korunması konusundaki sorumluluklarını bir kere daha anlatacağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına 200 binden fazla fidan miras bırakarak ülkemize nefes olduk. Geleceğe anlamlı bir armağan bırakmanın mutluluğunu ve umudunu hep birlikte hissediyoruz.” diyerek projenin oluşturmayı hedeflediği farkındalığa dikkat çekti.

Ege Orman Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Yasemen Bilgili “Ülkemizdeki orman ekosistemlerinin korunmasını, öneminin yayılıp kökleşmesini ve bu konuda çalışanlarının da bilinçlendirilmesini amaç edinen Aras Kargo, doğaya olan desteğini gelir getirici tür ağaçlandırma projeleri ile sürdürmeye devam ediyor. Doğaya katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz” dedi.