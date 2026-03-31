Ramazan Bayramı boyunca şehirlerarası yolculukların yoğunlaşmasıyla birlikte elektrikli araçların şarjlanma oranlarında dikkat çekici bir artış yaşandı. Artan e-mobilite ve genişleyen araç parkının etkisiyle istasyonlardaki yoğunluk belirgin şekilde yükselirken, elektrikli ulaşımın gündelik yaşamın önemli bir parçası haline geldiği bir kez daha teyit edildi.

Türkiye genelinde bin 400'ü aşkın istasyon, 2 bin 400'ün üzerinde soket ve 134 MW kurulu güç kapasitesiyle hizmet sunan Enerjisa Enerji'nin yüzde 100 iştiraki Eşarj, özellikle ana arterler ve otoyollar üzerindeki hızlı şarj ağıyla bayram süresince kesintisiz hizmet sağlamayı sürdürdü.

Yapılan açıklamaya göre, şirket istasyonlarında günlük enerji satışı, mart ayının ilk haftasına kıyasla yüzde 63 artarken, geçen yılın Ramazan Bayramı dönemine göre ise yüzde 78 yükseldi. Roaming (ortak dolaşım) projesi sayesinde toplamda 4 binden fazla DC hızlı şarj soketi ile hizmet verebilen şirket, artan talebi kesintisiz ve sorunsuz şekilde karşıladı.

Bayramda kullanıcı sayısı ve etkileşim de güçlü artış gösterdi

Ramazan Bayramı boyunca yalnızca enerji tüketimi ve işlem sayılarında değil, aktif kullanıcı sayısında da dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. Günlük aktif müşteri sayısı, mart ayının ilk haftasına kıyasla yüzde 67 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre de aynı oranda büyüme kaydetti. Bayram süresince kullanıcılarına kesintisiz destek sunan Eşarj, 7/24 hizmet veren çağrı merkezi, görüntülü görüşme desteği ve WhatsApp destek hattı ile sürücülere anlık çözümler sağladı. Türkiye'deki ilk 'Deşarj Noktası' ise yolculuk sırasında elektrikli araç kullanıcılarına konforlu bir mola alanı sunarak bayram boyunca yoğun ilgi gördü.

'Elektrikli araç ekosistemi Türkiye'de artık yeni bir faza geçti'

Eşarj Genel Müdürü Yakup Aydilek, bayram süresince artan enerji ve istasyon kullanımı ile ilgili değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: 'Ramazan Bayramı gibi yoğun seyahat dönemleri, elektrikli mobilitenin gerçek kullanım senaryolarını en net şekilde ortaya koyuyor. Bu yıl bayram boyunca gördüğümüz yüzde 60'ın üzerindeki artış, Türkiye'de elektrikli araç kullanımının artık günlük hayatın güçlü bir parçası haline geldiğini gösteriyor.

Elektrikli araç ekosistemi Türkiye'de artık yeni bir faza geçti. Bu dönemde mesele yalnızca şarj noktası sayısını artırmak değil; doğru lokasyonda, doğru hızda ve kesintisiz çalışan bir deneyim sunabilmek. Şirket olarak biz de bu yoğunluğa, ana ulaşım akslarında konumlanan yüksek hızlı şarj ağımız, veri odaklı lokasyonlandırma yaklaşımımız ve 7/24 kesintisiz hizmet anlayışımızla hazırdık. Önümüzdeki dönemde odağımız; yalnızca büyümek değil, artan talebi en doğru noktalarda en güvenilir ve en akıcı deneyimle karşılamak olacak. Elektrikli ulaşımın yaygınlaşmasını hızlandıran en kritik unsurun, kullanıcıya her koşulda güven veren bir şarj deneyimi olduğuna inanıyoruz.'