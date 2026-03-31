Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünlerinin ulusal ve uluslararası pazarlarda daha güçlü konumlandırılması amacıyla başlatılan projenin ilk fazı tamamlandı. Avrupa Birliği'nde tescilli coğrafi işaretler arasında yer alan Edremit ve Aydın zeytinyağları pilot ürünler olarak belirlenirken, bu ürünlerin markalaşma, dijital görünürlük, ihracata hazırlık ve coğrafi işaret koruması alanlarında kapsamlı çalışmalar gerçekleştirildi.

Kapanış etkinliğinde konuşan Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, 'Edremit Ticaret Odası olarak bizler, bölgemizin en önemli değerlerinden biri olan zeytin ve zeytinyağının markalaşması, ulusal ve uluslararası pazarlarda daha güçlü bir şekilde temsil edilmesi ve üreticilerimizin katma değer elde etmesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz' dedi.

Proje kapsamında üreticilere yönelik eğitim programları düzenlenirken, yapılan ihtiyaç analizleri doğrultusunda her iki ürün için stratejik yol haritaları hazırlandı. Çalışmaların, ürünlerin katma değerinin artırılması ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünün yükseltilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Projenin kapanış etkinlikleri Edremit'te gerçekleştirildi. Etkinliklerde proje çıktıları paylaşıldı, üreticilere sertifikaları takdim edildi ve ilgili kurumlar tarafından bilgilendirmeler yapıldı.

Kapanış etkinliğine, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, Geçiş Ülkeleri ve Gelişmiş Ülkeler Direktörü, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Habip Asan, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emre Uygun, Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Bayram Kayahan ve çok sayıda davetli katıldı.