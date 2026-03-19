Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik büro ekipleri, bayram öncesinde ilçeye giriş noktalarından biri olan Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde denetim gerçekleştirdi. İlçeye giriş yapan araçlar tek tek durdurulurken sürücüler ve yolcular bilgilendirildi.

Uygulama kapsamında sürücülere emniyet kemerinin önemi, hız limitlerine uyulması ve güvenli sürüş teknikleri hakkında uyarılarda bulunuldu. 'Bayram sensiz olmaz' konseptiyle hazırlanan broşürler sürücülere dağıtılırken, ticari araçlara ise broşürlerin büyük ebatları asılarak yolcuların da bu uyarıları görmesi sağlandı.

Öte yandan dron destekli gerçekleştirilen denetimlerde trafik akışı ve sürüş güvenliği kilometrelerce mesafeden takip edilerek muhtemel ihlallerin önüne geçilmesi hedeflendi.

'Agresif hareketlerden kaçınsınlar'

Yapılan uygulamadan memnun olduğunu belirten sürücü Selim Ergün, 'Uygulamalardan memnunuz. En azından insanların agresif tavırlarını biraz yatıştırmak için çok iyi oluyor. Bayramla ilgili bilgilendirici içerikler de araçlara asılıyor, bu da güzel. Yola çıkacak sürücülere tavsiyem, makas atmasınlar, birbirlerine saygılı olsunlar. Herkesin ailesi var, bu yüzden agresif hareketlerden kaçınsınlar' dedi.

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerin bayram süresince de devam edeceği öğrenildi.