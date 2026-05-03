

Olay, gece saatlerinde Hocaköy Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir yapı malzemeleri firmasında meydana geldi. İddiaya göre Vacip A., 34 yaşındaki Ömer Ç.’yi iş yerine çağırdı. Burada ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Vacip A., Ömer Ç.’yi tekme ve yumruklarla dakikalarca darp etti. Aldığı darbeler sonucu bayılan Ömer Ç., daha sonra iş yerinden çıkarılarak sokağa atıldı.

Bir süre sonra kendine gelen yaralı, Akhisar Mahallesi’ndeki evine gitti. Ancak burada tekrar fenalaşarak bayıldı. Kendisine ulaşamayan arkadaşları olaydan 20 saat sonra eve geldiklerinde Ömer Ç.’yi baygın halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

