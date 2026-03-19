İddialarda tüm tutacakların değil, özellikle sürüş güvenliğini tehlikeye atan yerleşimlerin hedef alınacağı savunuluyor. Bu kapsamda dikkat edilmesi gereken noktalar şunlar:

Ön cam ve konsol üstü: Görüş açısını doğrudan kapattığı için "yasaklı" kategorisinde olduğu iddia ediliyor.

Güvenli bölge: Havalandırma ızgaraları veya orta konsol gibi, göz hizasının altında kalan ve yolu görmeyi engellemeyen bölgelerin tercih edilmesi gerektiği ifade ediliyor.

O İDDİALARA AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medyada hızla yayılan bu haberlerin ardından resmi kanallardan düzeltme gecikmedi. İçişleri Bakanlığı İletişim Sorumlusu Hasan Öymez, konuyla ilgili yaptığı açıklamada:

"Araçlardaki telefon tutucuların görüşü engellediği gerekçesiyle ceza kesileceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor." dedi. Öymez, İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla uygulama yönetmeliği hazırlıklarının devam ettiğini ancak vatandaşların bakanlık dışındaki spekülasyonlara itibar etmemesi gerektiğini vurguladı.

SÜRÜCÜLER NE YAPMALI?

Mevcut durumda 21 bin TL’lik bir ceza uygulaması bulunmamakla birlikte, sürüş güvenliği açısından telefon tutacağının yerleşimi kritik önem taşıyor. Uzmanlar, olası düzenlemelerden etkilenmemek ve güvenli sürüşü riske atmamak için cihazların görüş alanını engellemeyecek şekilde, özellikle havalandırma ızgarası ya da alt konsol gibi noktalara yerleştirilmesini öneriyor.