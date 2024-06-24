Arnavutköy’de kuaförlük yapan Sinan Asan’ın firması için profesyonel videolar çekebilmek amacıyla satın aldığı dronu bayramın ilk günü aracın camı kırılarak çalındı. Uygulama üzerinden dronunun uçurulduğunu ve bir fotoğraf çekildiğini fark eden Asan, hava aracının kullanıldığı lokasyona gitti ve fotoğraftaki ayak izini buldu. Ardından güvenlik kamerası görüntülerinden şüpheliler tespit edildi ve dron da geri alındı.

Arnavutköy’de kuaförlük yapan Sinan Asan, sosyal medyada içerik üreterek firmasının reklamını yapmak üzere bir dron satın aldı. Ancak Asan, Kurban Bayramı’nın ilk günü hırsızların hedefi oldu. Satın aldığı dron, Kurban Bayramı’nın ilk günü aracının camı kırılarak çalındı. Asan, ertesi gün dronunun uçurulduğunu ve bir fotoğraf çekildiğini dron uygulaması üzerinden fark etti.

Dronun izini sürdü, ayak izi hırsızları ele verdi

Dronun çektiği fotoğrafın içeriğinde bir ayak izi bulunuyordu. Bu ipucundan yola çıkan Asan, aracın uçurulduğu lokasyona giderek dedektif gibi iz sürdü. Sokakta adeta ayak izini arayan Asan, sonunda dronun kaldırıldığı noktayı tespit etti. Hava aracının uçurulduğu saati uygulamadan belirleyen Asan, sokaktaki bir kafenin güvenlik kamerasını incelemek üzere kafe sahibiyle görüştü. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Asan, dronu uçuran şahısları tespit etti. Polisle birlikte şahısların peşine düşen Asan, sonunda dronunu geri almayı başardı.

“Ayak izini gören güvenlik kamerasını inceledik”

Olay sonrası duygularını dile getiren Sinan Asan, 23 yıldır bu işi yaptığını belirterek, "Artık gelişen teknolojiyle birlikte, reklamlarımızı sosyal medya üzerinden yapmaya başladık. Bu dron ile içerikler çekiyorduk, hem profesyonel içerikler çıkartmak adına, hem de hobi amaçlı kullanırız diye bir dron satın aldık. Kurban Bayramı’nın ilk günü kurban kesim alanında aracımızın camını kırarak içerisinde gözükmeyecek şekilde duran dronu çaldılar. Biz Kurban Bayramı’nın ikinci günü akşam saat 18.00 sıralarında uçtuğunu telefonumuzda uygulaması açık olduğu için fark ettik. Ertesi gün uçurduğu yere gittik bir ayak izi vardı. Uygulamadan o fotoğrafın çekildiğini gördük. Sonra dronun uçurulduğu lokasyona gidip, o ayak izini arayarak bulduk ve adeta bir dedektif gibi iz sürdük. Ayak izini gören noktayı çeken bir güvenlik kamerası vardı, o güvenlik kamerasını inceleyerek dronun kimin uçurduğunu bulduk ve polis ekiplerine bildirdik. Daha sonrasında polis ekipleri şahısları ve dronumuzu aldılar” dedi.