Lider Arsenal, Premier Lig’in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı West Ham United ile 2-2 berabere kaldı.

Paletli Yüzme Büyükler ve Gençler Türkiye Şampiyonası İstanbul’da yapıldı Paletli Yüzme Büyükler ve Gençler Türkiye Şampiyonası İstanbul’da yapıldı

İngiltere Premier Lig’in 31. haftasında West Ham United ile Arsenal, London Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Konuk ekip, müsabakanın 7. dakikasında Gabriel Jesus’un golüyle 1-0 öne geçti. Martin Odegaard ile 10. dakikada bir gol daha bulan Arsenal, skoru 2-0’a getirdi. Maçın 33. dakikasında West Ham United’da Said Benrahma kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve farkı 1’e indirdi ve ilk yarı Arsenal’in 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmanın 54. dakikasında Jarrod Bowen ile West Ham, beraberliği yakaladı. Mücadelenin geri kalan dakikaların başka gol olmayınca maç 2-2’lik skorla tamamlandı ve Arsenal şampiyonluk yolunda önemli 2 puanı bıraktı.

Bu sonuçla Arsenal puanını 74 puanla liderliğini sürdürürken, West Ham United ise 31 puanla 15. bulunuyor.