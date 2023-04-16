Lider Arsenal, Premier Lig’in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı West Ham United ile 2-2 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig’in 31. haftasında West Ham United ile Arsenal, London Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Konuk ekip, müsabakanın 7. dakikasında Gabriel Jesus’un golüyle 1-0 öne geçti. Martin Odegaard ile 10. dakikada bir gol daha bulan Arsenal, skoru 2-0’a getirdi. Maçın 33. dakikasında West Ham United’da Said Benrahma kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve farkı 1’e indirdi ve ilk yarı Arsenal’in 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmanın 54. dakikasında Jarrod Bowen ile West Ham, beraberliği yakaladı. Mücadelenin geri kalan dakikaların başka gol olmayınca maç 2-2’lik skorla tamamlandı ve Arsenal şampiyonluk yolunda önemli 2 puanı bıraktı.

Bu sonuçla Arsenal puanını 74 puanla liderliğini sürdürürken, West Ham United ise 31 puanla 15. bulunuyor.