Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Fikret Kasapoğlu, rinoplasti ameliyatlarının sadece dış görünümü güzelleştirmek için değil, aynı zamanda burun fonksiyonlarını da düzeltmek amacıyla yapılabileceğini vurguladı. Bu tıbbi prosedür, nefes almayı ve koku alma yeteneğini iyileştirerek yaşam kalitesini artırıyor.



Medicana Bursa Hastanesi'nden Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Fikret Kasapoğlu, fonksiyonel burun estetiğinin dış görünümden öte, burunun en önemli işlevlerinden olan nefes alma ve koku alma yeteneklerini düzeltme veya koruma amacını taşıdığını ifade ediyor. Estetik algısı, günümüzde hem kadınların hem de erkeklerin yaşamında giderek daha fazla önem kazanmış durumda. Araştırmalara göre, estetik burun ameliyatları en yaygın talep gören estetik operasyonlar arasında yer alıyor. Bu operasyonlar, sadece burunun boyutunu değil, aynı zamanda yüzün genel karakterini yeniden şekillendirerek, kişinin ifadesinde olumlu değişikliklere de neden oluyor.



İster genetik sebeplerden, isterse sonradan oluşan travmalara bağlı olsun eğer burnunuzda yüz hatlarınıza uymayan bir şekil bozukluğu olduğunu düşünüyorsanız bunun burun estetiği ameliyatı ile düzeltilebileceğinin mümkün olduğunu söyleyen Kasapoğlu, "Burun estetik ameliyatı yüz gelişimi tamamlandıktan sonra yapılabilir. Bu sınır kabaca genç kızlarda 16-17 yaş, erkeklerde ise 17-18 yaş olarak tanımlanabilir. Ancak ciddi fonksiyonel sıkıntısı olanlarda burun tıkanıklığının yüz gelişiminde oluşturacağı kalıcı etkileri engellemek amacıyla daha erken yaşlarda, burun büyüme noktalarına zarar verilmeden de ameliyat yapılabilmesi mümkündür.

Burnunuzdaki şekil bozukluğunun yüzünüzde oluşturduğu negatif etki ya da mutsuz ifade ameliyat sonrası kaybolacağından, etrafınızdaki kişiler burun ameliyatından daha fazlasını algılayacak ve genel olarak olumlu etkiyi hissedecektir. Çevremizdeki kişilerden gelen olumlu tepkiler de özgüvenimizin yükselmesinde son derece yardımcı olacaktır. Doğal Güzellik için Bütünlük Önemlidir. Tüm bunların yanında yüzdeki asimetrik bozukluklar ve burun, alın, çene ve yanak oranlarının uyumsuzluğu ameliyat sonrasındaki başarılı sonucu etkileyen önemli ayrıntılardır" diye konuştu.



Prof. Dr. Fikret Kasapoğlu, herkesin yüz oranı farklı olduğunu ve bir başkasında beğenilen burun şeklinin bir başkasında güzel durmayabileceğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Burnunuz size özeldir. Unutmamalı ki herkesin yüz oranı farklıdır ve bir başkasında beğenilen burun şekli sizde güzel durmayabilir. Yüz güzelliğinde, bütünü oluşturan organların tek başına güzel olmaları değil, oransal uyumları ve birlikte güzel görünmeleri önemlidir. Uzun bir yüzde kısa bir burun çirkin görünebileceği gibi; tam tersi yuvarlak, küçük bir yüzde, uzun burun ve sivri bir çene bütünlüğü bozacağından hoş görünmeyecektir. Bu nedenle yüz bölgesinde bir estetik ameliyat planlarken yüzün şekli, oranları ve hatta cildin kalitesi, karakteri ameliyat öncesinde yeterince analiz edilmeli ve yeni planlanan burun şekli buna göre tasarlanmalıdır.

Sonuç olarak, estetik kaygı dışında, burundan nefes alma sorunu yaşayan bir kişi uyku kalitesi ve dolayısıyla günlük yaşam kalitesi etkileneceğinden dolayı bu ameliyatlar sonrasında kendini daha zinde hissedecektir. Unutmayın sağlıklı ve rahat nefes aldıran, yüzünüze yakışan bir burun, özgüveninizi artırıp, kendinizi daha mutlu ve iyi hissettirecektir."