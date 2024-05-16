Bursa'nın Büyükorhan ilçesindeki meslek yüksek okulu öğrenci ve personeli, Türk Kızılay'ına düzenli olarak kan bağışı ve TÜRKÖK'e kök hücre bağışı yaparak lösemi hastalarına umut oldu. Yıllardır süregelen bu bağışlar, Halil Ulutaş ve Abdullah Doğan gibi öğrencilerin bağışladığı kök hücrelerin iki lösemi hastasıyla eşleşmesini sağladı. Eşleşme sonucunda gerçekleşen nakillerle, iki hasta sağlıklarına kavuştu ve bu öğrencilerin destekleriyle hayata yeniden tutundu.



Hedeflerinin bir canı daha nasıl kurtarırız olduğunu ifade eden Büyükorhan Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri, “Biz insanı yaşat ki devlet yaşasın düşüncesini benimsemiş, bir neslin torunlarıyız. Bizde hasta kardeşlerimize nasıl umut olabiliriz diye düşünürken kan bağışı ve kök hücre bağışında bulunmak aklımıza geldi. Bizde her yıl düzenli olarak kan bağışı ve kök hücre bağışı yaparak bir insanın daha hayatını kurtarmak için mücadele ettik. Bizim bağışladığımız kanlar hastalara hayat verirken kök hücrelerde sistemde kayıtlı lösemi hastalarıyla eşleştiriliyor. Bu eşleştirmelerden 2 arkadaşımızın bağışladığı kök hücreler 2 lösemi hastasıyla eşleşti ve nakil yapıldı. Nakil olan lösemi hastaları sağlığına kavuştu. 2 insanın hayatını kurtarmak bizim için çok mutluluk verici bir duyguydu. Bağış yapmaya ve hayat kurtarmaya devam edeceğiz” dedi.