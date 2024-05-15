İddiaya göre yoğun talep alan Muratbey mahallesinde hayrat çeşmesinde muhtarlık tarafından kartlı sistem uygulamasına başlandı. İlçe merkezinden gelenlerin kuyruk oluşturması ve fazla su tüketimi olmasından dolayı, Muratbey mahallesi sakinleri bu durumdan rahatsız oldu. Muhtarlık ise sadece mahalle sakinlerinin kullanması için çeşmelere kart sistem taktırdı. Bu mahallede ikamet edenlere ise kartlar dağıtıldı. Hayata geçirilen bu sistemle artık hayrat çeşmesindeki suyu sadece mahallede ikamet edenler kullanabilecek. Bu uygulama mahalle sakinleri tarafından beğenilirken, çevreden gelip su içemeyenlerin ise tepkisini çekti.

ALLAH'IN SUYUNU ESİRGİYORLAR

Çevre mahallelerden ve ilçe merkezinden su doldurmak için gelenler bu duruma şaşırıp tepki gösterdiler; "Allah'ın verdiği kaynak suyundan biz yararlanamıyoruz. Böyle uygulama daha önce görmedik. Yanlış yapılmış bir uygulama".

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ