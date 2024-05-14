Çocuklar ve gençlerin dijital okuryazarlık becerilerini destekleyen ‘Geleceği Kodlayanlar’ programı 15 Mayıs Dünya Aile Günü’ne özel ebeveynlere yönelik içeriklerle etki alanını genişletiyor.

BSH Ev Aletleri Türkiye’nin 2017 yılından bu yana yürüttüğü, 5 bin 500’den fazla öğrenci ve öğretmene ulaşan ‘Geleceği Kodlayanlar’ programı, şimdi ebeveynlere de uzanıyor. Eğitimin temel taşlarından ailelere geleceğin kapılarını aralayan program, yeni ‘Ebeveyn Destek’ içerikleriyle anne babaların merak ettiği konulara eğiliyor. Program böylece eğitimin üç temeli olan ‘çocuk, okul ve aile’yi de kapsayarak #AileceKodluyoruz başlığıyla 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü’nde yayına giriyor.

Çocuklarına teknolojiyi doğru ve etkili bir şekilde kullanmayı öğretmek üzere aileleri bilinçlendirmeye yönelik hazırlanan eğitici video serisi, deneyimli gazeteci, aile ve çocuk yazarı Ömür Kurt tarafından oluşturuldu. Ebeveynlerin aile içerisindeki teknoloji vizyonuna ilişkin ilgi çekici konuların aktarıldığı eğitim videolarının her birinde, alanında uzman, Türkiye’nin önde gelen isimleri yer alıyor ve dijital dönüşümde çocukların eğitimi konusunda ailelere rehberlik ediyor.

Kendi kendine öğrenmenin önemi

Dijital çağda çocuk ve gençleri başarıya götürecek olan temel becerilerle ilgili Dr. Bahar Eriş, meslekler yerine yetkinliklerin gelecekte daha da önemli olacağını vurgulayarak, ailelerin çocuklarını bu doğrultuda yönlendirmeleri gerektiğini belirtti. Eriş, “Artık mesleklerden çok yetkinliklerden söz ettiğimiz üreticilik ekonomisi çağındayız, kendi kendine öğrenen kişiler öne çıkacak ve yükselecek” dedi.

Yetişkinler yapay zekâ konusunda eğitilmeli

Yapay zekâ ve metaverse konularında araştırmalar yapan teknoloji danışmanı Filiz Dağ, yapay zekanın doğru şekilde kullanıldığında çocuklar için birçok fırsat sunan güçlü bir araç olduğuna değindi. Dağ, “3-4 yıl içinde hayatımız yüzde 60 oranında izlediğiniz içeriklerle şekillenecek. Dolayısıyla teknoloji okur yazarlığı büyük önem kazanıyor” dedi. Türkiye’nin yapay zekâ dönüşümüne en olumlu bakan dünyadaki ikinci ülke olduğunu belirten Dağ, yetişkinlerin yapay zekânın ne olduğu konusunda eğitilmesinin öncelikli olduğunu vurguladı.

Teknolojiyi tüketen değil üreten nesil

Çocukları dijital dünyaya uygun şekilde yetiştirmenin hayati önemde olduğunu belirten Uzman Psikolog Ramazan Saygın Şimşek, “Çocuklarımız büyüdüğünde, 15-20 yıl sonra belki hemen hemen her şey otomasyona dönecek, yapay zekâyla yapılacak. O yüzden şu an çok kritik bir evredeyiz. Teknoloji eğitimi okul öncesinden başlamalı, hatta aileler de eğitilmeli. Anne babalar çocuğu teknolojiyi tüketen değil üreten olarak yetiştirmeli” şeklinde konuştu.

Teknolojide öncü ‘çocuklar’

Sosyolog ve Psikolog Dr. Serap Duygulu, çocuğun merak duygusunun ebeveynleri tarafından desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Duygulu, “Üreticilik yargılardan uzak bir aile ortamında, çocuğun farklılığına, farklı sorularına, merakına destek olunan bir ailede başlıyor. İcat çıkartacak çocuklara bu imkânın sağlanması lazım. Dijital göçmenler olarak biz ebeveynlerin dijital yerlilerle, yani çocuklarımızla savaşmayı bırakıp, bu alanda öncünün onlar olduğunu kabullenmemiz gerek” dedi.

Ebeveynlere yönelik hazırlanan #AileceKodluyoruz başlıklı yeni eğitim serisi, programın resmi web sitesi makersoftomorrow.online/ ’Ebeveyn Destek’ bölümünde ve Youtube BSH Ev Aletleri Türkiye kanalında yayınlanmaya başladı.