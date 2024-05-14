Sakarya AFAD ekiplerine afet ve acil durumlarla başa çıkma yeteneklerini artırmayı ve afetlerde etkin müdahale sağlamayı hedefleyen dağda arama, kurtarma eğitimi verildi.

Sakarya AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü’nde personellere Dağda Arama Kurtarma (DAK) eğitimini verdik. Bu eğitimle personellerin afet ve acil durumlarla başa çıkma yeteneklerini artırmayı ve afetlerde etkin müdahale sağlamayı hedefleniyor. Bu sayede ekipler, kurtarma anında arama kurtarma operasyonlarını yönetme ve uygulama becerilerini tazeledi.