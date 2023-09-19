Cihazların cisim tanıma özelliğini kullanarak sanal nesnelerin gerçek görüntülerin üzerine bindirilmesine ve bunu, cihazların cisim tanıma özelliğini kullanarak yapılmasına artırılmış gerçeklik denir. Bu teknolojiden faydalanmanızın şartı; bulunduğunuz ortamda internet erişiminin ve elinizde artırılmış gerçekliği tanımlayacak cihazların bulunmasıdır. Ek olarak, Augmented Reality üzerine tanımlanmış olan uygulamalardan birinin cihazınızda yüklü olması da gerekir. Bunları hallettikten sonra; Augmented Reality için tasarlanmış görseli cihazınızdaki uygulama ile tanımlayarak, cihazınız görseli algılayabilir ve yeni bir görüntüyle karşılaşabilirsiniz.

Artırılmış Gerçeklik Kullanım Alanları

Pazarlama

Augmented Reality denince akla ilk gelen sektörlerden biridir. Firmalar, ürünlerini daha etkili bir şekilde pazarlamak için bu teknolojiyi kullanarak yaptıkları, kendi uygulamalarını tercih ediyorlar. Bu şekilde müşteri etkilemek daha kolay bir hâl alırken, çıkan kampanyalarda farklılık yaratabiliyorlar.

Emlak

Pazarlama sektöründeki markalar dışında, emlak firmaları da AR teknolojisini sıklıkla kullanırlar. Satışa sunulan bir evin camına asılan olan ilandan, evin tanıtıcı videosunu izleyebilirsiniz. Ayrıca videonun sonunda yer verilecek ilan sahibi bilgilerine, ev ile ilgilenen kişiye tek tıkla ulaşabilirsiniz. Bu sistemle, bir dergide gördüğünüz eve bile hızlıca ulaşabilirsiniz.

Sinema

Bir ilan tahtasında, o hafta yeni çıkan filmin fragmanına; AR uygulaması sayesinde ulaşabilirsiniz. Tek yapmanız gereken cihazınızla tanımlamaktır. Böylece filmin fragmanını cep telefonunuz üzerinden izleyebilirsiniz. Bilet satın almak isterseniz; videonun sonunda çıkan linklerden seans bilgilerini öğrenebilir, dakikalar içinde bilet temin edebilirsiniz. Google Glass’ın geliştirdiği fragman izleme uygulaması, bu teknolojinin bir göstergesi.

Cihaz Kurulumu ve Tamir

Yeni bir cihaz aldığınızda ve nasıl kurulacağı konusunda sıkıntı yaşadığınızda, cihazınızın interaktif kutusu sayesinde kurulum videosunu izleyebilirsiniz. Bu sayede artık el kitapçıklarına ihtiyacımız kalmaz. Aynı şekilde, herhangi bir sıkıntıyla karşılaştığınızda tamir için servisi çağırmanıza da gerek kalmayabilir. Hyundai markasının bunun için geliştirdiği uygulama buna örnektir.

Dekor

Bomboş bir evi nasıl dekore edeceğiniz ve ürünleri satın alma hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsunuz. AR teknolojisi ile ürünlerin, evinizde nasıl durduğunu görebilirsiniz. Hatta IKEA firması, 2014 yılında çıkardığı kataloğunda bu teknolojiyi kullanmıştır.

Turizm

Hiç bilmediğiniz bir ülkede gezerken, karşınıza tarih kokan bir bina çıktığında; bu binanın geçmişini artırılmış gerçeklik teknolojisiyle öğrenebildiğinizi hayal edin. Adını bulup Google’a sormanıza gerek kalmadan hem de… Burada devreye giren artırılmış gerçeklik teknolojisi telefonunuzun binayı tanımasını sağlayarak, size hemen tarihini paylaşıyor.

Eğitim

İnteraktif modelle öğrenmek sizce de daha akılda kalıcı olmaz mı? Artırılmış gerçeklik teknolojisi de bir şekilde bunu sağlıyor. Herhangi bir geometrik cismin alanını artırılmış gerçeklik teknolojisiyle öğrenebilirsiniz.

Alışveriş

Bir kıyafet almayı düşünürken üzerinizde nasıl duracağını merak edersiniz. İşte burada artırılmış gerçeklik uygulaması, o kıyafeti sanal ortamda sizin üzerinize yerleştiriyor. Siz de kıyafetin nasıl duracağı hakkında bilgi sahibi oluyorsunuz.