ASELSAN ve Anadolu Deniz İnşaat Kızakları Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında Yeni Tip Süratli Çıkarma Gemileri ihtiyacı için Savaş Sistemleri satışına ilişkin 32 milyon Avro tutarında sözleşme imzalandı.ANKARA (İGFA) - ASELSAN Savaş Sistemleri satışına ilişkin 32 milyon avro tutarında sözleşme imzalandı.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"ASELSAN ve Anadolu Deniz İnşaat Kızakları Sanayi ve Ticaret AŞ arasında 'Yeni Tip Süratli Çıkarma Gemileri' ihtiyacı için ASELSAN Savaş Sistemleri satışına ilişkin 32 milyon avro tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2025-2026 yılları içerisinde gerçekleştirilecektir."

https://twitter.com/aselsan/status/1823681376295551075