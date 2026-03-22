Microsoft, Xbox konsollarına tasarım ve düzenlemelerle birlikte yeni özellikler ekledi. Ana ekranda artık 10 gruba kadar ekleme yapılabiliyor ve kullanıcılar kendi renklerini seçebiliyor. Ayrıca Quick Resume özelliği sayesinde oyun, kaldığı yerden devam edilebilecek; istenirse bu özellik kapatılabilecek.

Kullanıcılar profillerini açtıklarında en son kazandıkları beş rozeti görecekler. Özelliklerin ilk olarak Insider kullanıcılarının test ettiğini ancak ilerleyen dönemde herkese açılcağı aktarıldı.