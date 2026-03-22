Ümraniye’de genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği korkunç suikast, magazin ve cemiyet dünyasını sarsan büyük çaplı bir operasyona dönüştü.

Polis ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı operasyonlarda gözaltı sayısı artarken, olayın perde arkasına dair çarpıcı iddialar da gündeme geldi.

İddialara göre olay, tarafların gerçekleştirmek istediği bir görüşme esnasında başladı. Kundakçı ile Canbay’ın konuşmak için Ümraniye’de bir araya geldiği, araç içinde bekledikleri sırada iki farklı aracın yanlarına yaklaştığı belirtildi.

İLK ÖNCE ALEYNA KALAYCIOĞLU GÖZALTINA ALINDI

Araçlardan inen saldırganlardan biri, doğrudan hedef alarak ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Kundakçı ağır yaralandı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırganlar ise olay yerinden hızla uzaklaştı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından vakit kaybetmeden kapsamlı bir soruşturma başlattı. İlk etapta müzisyen Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı.

Süren çalışmalar kapsamında silahı kullanan şüphelinin kimliği de kısa sürede ortaya çıkarıldı. Şüphelinin, iş dünyasının tanınan isimlerinden Bilal Kadayıfçıoğlu’nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğu tespit edildi.

ANNESİ DE GÖZALTINDA

Soruşturma derinleştikçe çember genişledi. Aleyna Kalaycıoğlu’nun gözaltı süresi uzatılırken, annesi Zuhal Kalaycıoğlu da dosyaya dahil edilerek gözaltına alındı.

Polis ekipleri ayrıca olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 8 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyon sırasında cinayette kullanıldığı düşünülen silah da ele geçirildi.

Öte yandan dosyada en dikkat çeken gelişmelerden biri de azmettirici iddiası oldu. Cinayetin azmettiricilerinden biri olarak Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun babası Bilal Kadayıfçıoğlu gözaltına alındı.

İZZET YILDIZHAN GÖZALTINDA

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan’ın da dosya kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

İzzet Yıldızhan'ın bu meselenin neresinde olduğu henüz bilinmiyor.

Cinayetin arka planında ise karmaşık ilişkiler ağı olduğu iddiaları dikkat çekiyor. Kundakçı’nın ailesi, olayın arkasında Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun olabileceğini ileri sürerken; görgü tanığı Canbay ise saldırının asıl hedefinin kendisi olabileceğini iddia etti. Canbay’ın ifadesinde, eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu’nun da süreçte rolü olabileceğini öne sürdüğü öğrenildi.