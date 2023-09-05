Aşılama tedavisi, rahim içerisine erkek eşten aldığımız spermleri hazırlıyoruz, yıkıyoruz veriyoruz. Kadın eşi hazırlıyoruz ve yumurta sayısı belli bir olgunluğa ulaşınca çatlatıyoruz. Belli bir saatte bu spermleri yıkayıp rahim içerisine veriyoruz. Buna biz aşılama diyoruz. Aşılama, sperm sayısı 5 milyonun üzerinde olan her olguda uygulanabilir. İdeali 10 milyonun üzerinde olursa, başarı oranının daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Kadının yaşı, rezervi ve tüplerin açık olması önemlidir. Aşılamada başarı oranı %10 ile %15 oranında değişiyor. Aşılama; ilişki problemi olanlarda, açıklanamayan infertilitesi olanlarda uygulanabilir. Kadının yaşı gençse, infertilite süresi 4 yılı geçmediyse, sperm sayısı 10 milyonun üzerindeyse bu hastalarda uygulanabilir ama başarı oranının %10 ile %15 oranında olduğunu bilmek gerekir. En fazla 2-3 kere uygulanabilir. Ondan sonra da uygulamadan bir başka tedavi yöntemine geçmek yani tüp bebeğe geçmekte fayda vardır.