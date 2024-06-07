Kuruluş tarihi Cumhuriyetin ilanından da öncesine dayanan Necatibey Eğitim Fakültesi coşkulu kutlamalarla 100. dönem mezunlarını verdi. Mezuniyet kutlamaları Necatibey Eğitim Fakültesi Kampüsü’nde sabah başladı. 7 bölüm, 16 anabilimde 600 mezun veren Necatibey Eğitim Fakültesi merkez binasındaki iki ayrı salonda anabilim dalları ayrı ayrı mezuniyet programları gerçekleştirdi. Mezun olan 600 öğrenci Fakülte Dekanı Prof. Dr. İbrahim Aydın öncülüğünde NEF’ ten kortej halinde yürüyerek gittikleri Atatürk anıtında saygı duruşunda bulundular.

Mezun öğrencilerin ve Türkiye’nin dört bir yanında gelen ailelerinin son derce heyecanlı ve mutlu oldukları görüldü. Fakülte yönetimi misafirlerine gün içi Balıkesir’in geleneksel lokma ve pilavını ikram etti.

Fakülte önünde toplanan yaklaşık 150 akademisyen ve 600 mezun öğrenci cübbeleriyle önde şanlı bayrağımız ve fakülte flaması ile kortej halinde yürüyüşe geçti. Kortej yürüyüşü sırasında Balıkesir halkı öğrencilere alkışlarla karşılık verdi. Atatürk Parkı önündeki anıtta çelenk sunumu, saygı duruşu ve istiklal marşından sonra toplu halde Kurtdereli Spor Salonuna geçildi. Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, rektör yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Fatih Satıl, Prof. Dr. Murat Doğdubay ve üniversitenin dekanları ve yüksekokul müdürleri, Balıkesir bürokratları da törene katılım sağladı.

Necatibey Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Aydın yaptığı konuşmasında; mezunların genç olması nedeniyle ülkemizin geleceği, yeni nesilleri eğitecek öğretmen adayları olmalarından dolayı da “geleceğin de geleceği” olduğuna dikkat çekti. Fakültenin tarihi geçmişine vurgu yapan Prof. Dr. İbrahim Aydın; “Nef’li olmak ayrıcalıktır. Şimdi gidin ülkemizin her köşesine hizmet edin ve NEF bayrağını gururla dalgalandırın” dedi.

Kep atma ve konserden sonra salondan ayrılan mezunlar, NEF Kampüsü’nden davul zurna ile uğurlandı.