Kurban kesimlerinin başlamasıyla birlikte gelen ihbarlar üzerine ekipler harekete geçti.
İnegöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner ekipleri, ilçe genelinde izin verilen 12 kesim alanında denetim gerçekleştirdi. Kurbanlık sahiplerinden gelen 4 ayrı verem şüphesi ihbarı üzerine kesim alanlarına giden ekipler, kesilen hayvanları tek tek inceledi.
Yapılan kontrollerde 4 büyükbaş hayvandan birinde tüberküloz (verem) hastalığı tespit edildi. Hastalıklı hayvan, ekiplerin gözetiminde gömülerek imha edildi.
Hayvana temas ettiği belirlenen hisse sahipleri ise tedbir amacıyla sağlık kuruluşlarına yönlendirildi. Yetkililer, vatandaşların kurban kesimlerini mutlaka denetimli alanlarda yaptırmaları konusunda uyarıda bulundu.
Ücreti Bakanlık karşılayacak
Öte yandan hastalıklı çıkan kurbanlığın hisse sahiplerinin mağdur edilmeyeceği öğrenildi. Kurbanlık bedelinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karşılanacağı bildirildi.