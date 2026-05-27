Kaza, Osmaniye Dumlupınar Mahallesi Yusuf Çenet Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi. Kazayı gören Vali Serdengeçti, aracını durdurarak yaralı gencin yardımına koştu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans gelene kadar yaralı gencin yanında bekleyen Vali Serdengeçti, olay yerine gelen yaralının babasını da sakinleştirerek teselli etti. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.