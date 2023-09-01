Filofobi: Aşık Olma Korkusu

Aşk herkesin istediği güzel bir hediye gibidir. Aşık olmak çekici olsa da, diğerleri için korkutucu olabilir. Kişinin aşık olmaya korkması anlamsız korku ve endişesi, Filofobi olarak bilinir.

Filofobik bir kişi, içinde duyguları olsa bile herhangi bir duygusal bağ kurmayı önlemek için mümkün olan tüm yolları dener.

Philemafobi: Öpüşme Korkusu

Philemafobisi olan bir kişi öpüşmekten son derece korkar ve hatta düşünmeye dayanamaz. Kişi herhangi bir “öpüşme” durumunda anormal bir şekilde endişeli olur ve çabucak reddedebilir. Öpüşmek, sevginin en sevimli jestlerinden biridir. Onsuz, aşk hayatınız ıssız bir ada gibi olurdu.

Chiraptofobi: Dokunulma korkusu

Öpüşmekten korkmanın gerçekten iğrenç olduğunu düşünüyorsan, böyle bir korkunun daha büyük bir versiyonunun bile olduğunu bilmek seni şaşırtacaktır. Bazı insanlar dokunulma korkusu nedeniyle kimseye yaklaşamayabilir. “Dokunuş” onlar için bir işkence olabilir. Böyle bir “dokunma korkusu” ile ilişkiliysen ilişki düşünülemez.

Eritrofobi: Kızarma Korkusu

Eritrofobi hastaları dikkat çekmek ve kızarmaktan anormal derecede korkarlar. Eritrofobik bir birey karşıdan çiçek aldığınızda bu durumdan aşırı derece korkabilir ve ilişkiye zarar verir.

Androfobi: Erkek Korkusu

Birçok kadın erkeklerden korktukları için sevgi dolu bir bağdan uzaklaşabilirler. Korku doğrudan bir erkekle görüşmek, konuşmak ya da bir erkekle birlikte olmakla ilgilidir. Bu kadının duyguları olmadığı anlamına gelmeyebilir. Ama sadece insandan ve “erkekliklerinden” korkuyorlar.

Jinefobi: Kadın Korkusu

Kadınlar erkeklerden korkabilirse, erkeklerin de kadınlardan korktuğunu bilmek sürpriz olmaz. Kişinin kadınlardan korktuğu jinefobi olarak bilinen fobik bir durum vardır. Bazı durumlarda, korku bir tür nefret alır. Jinefobik bir kişi, bir kadınla etkileşime girmesini gerektirebilecek tüm durumlardan kaçınır. Burada normal bir ilişki söz konusu olmaz.

Gamofobi: Evlilik Korkusu

En büyük ilişki felaketi, bir eşin evliliğe “HAYIR” verdiği durumlarda ortaya çıkar. Kişinin evlilik dışı bir bağ kurmaktan mantıksız bir şekilde korktuğu garip bir fobi var. Bununla birlikte, çoğu gamofobik kişi bir aşk ilişkisinde kalmaya ve hatta canlı bir bağa sahip olmaya isteklidir. Onlar asla evliliğe hazır değillerdir.