Ne Kadar Yaygındır?

Astrafobi, insanlarda yaygın bir fobidir ve diğer kişisel özelliklere bakılmaksızın herkeste ortaya çıkabilir. Bununla birlikte, çocuklarda çok yaygın görülür. ABD’de insanların en az yüzde 10’unun astrafobi geçirdiği gözlemlenmektedir. Köpekler ve kediler gibi hayvanlar bile astrofobiye sahip olabilir ve bir yerde saklandığı veya fırtına sırasında titriyor olarak görülebilir.

Astrafobi Nedenleri Nelerdir?

Çocuklarda son derece yaygın olan, gök gürültüsü veya şimşek korkusu vakaları’nın çoğu yıllar içinde giderek azalıyor. Bununla birlikte birçok yetişkinin, çoğunlukla bu tür olumsuz hava koşullarıyla ilişkili önceki travmatik bir olay nedeniyle Astrafobi’den aşırı derecede muzdarip olduğu bilinmektedir.

Astrafobi vakalarının çoğunda, hastanın gök gürültüsü ve şimşek olduğunda elektrik çarpması yaşadığı bilinmektedir. Bu yetişkinlik boyunca devam eden astrafobi korkusuna yol açar. Birçok astrafobikin, genellikle şiddetli yağmurdan kaynaklanan selden korktuğu da bilinmektedir. Böyle bir kişi sellerden olumsuz etkilenmiş, sevdiği birini kaybetmiş veya mülkünden zarar görmüş olabilir. Genel olarak ‘yüksek sinirli’ veya ‘gergin’ olarak sınıflandırılan ‘genel korku ve kaygı eğilimi’ olarak sınıflandırılan kişilerin aşırı fırtına, yıldırım vb. Korkusu gelişme olasılığı daha yüksektir.

Astrafobi Belirtileri Nelerdir?

Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde ortaya çıkabilecek astrafobi ile ortaya çıkan yaygın semptomlar şunlardır:

Şimşek, yağmur fırtınası ve şimşek sırasında yoğun ve sürekli korku. Herhangi bir fırtına beklendiğinde sıkıntılı ve endişeli olma. Korkunun alakasız ve aşırı olduğunun farkına varılması. (çocuklar hariç) Dışarıda herhangi bir yere gitmeden önce artan uyanıklık ve hava tahminlerini kontrol etme. Hava koşullarından kaçınmaya çalışmak, bir dolaba saklanmak, battaniyelerle örtmek veya evi terk etmemek gibi. Sevilen birine ve velilere karşı sarhoş davranış. (sadece çocuklarda) Titreme, karın ağrısı, nefes darlığı, kalp çarpıntısı, göğüs ağrısı, sık idrara çıkma, uzuvlarda uyuşma, kontrolden çıkma hissi, bulantı ve terleme gibi panik ataklar.

Doktora Ne Zaman Gidilir?

Siz veya çocuklarınız altı aydan uzun bir süre boyunca yukarıdaki belirtileri gösterdiyseniz ve günlük yaşamı bozuyorsa, bir doktora gitmeniz gerekir. Fırtınadan korunmak eksik işleri ve seyahat gezilerinden kaçınmak için her zaman evde kalıyorsanız, muhtemelen astrafobi tedavisi sürecine başlamanız gerekir. Benzer şekilde, çocuğunuz okula yoğun bir şekilde gitmeyi reddediyorsa ve hava nedeniyle kötü bir davranış gösteriyorsa, bir doktordan yardım almanız gerekir.

Astrafobi Nasıl Tedavi Edilir?

Siz veya tanıdığınız biri ileri derece bir örümcek korkusu yaşıyorsa, aşağıdaki tedavi seçeneklerinden birine veya daha fazlasına bakabilirsiniz:

Pozlama Tedavisi

Pozlama Tedavisi kişinin korkusunu ortaya çıkarmaya ve dikkatle incelemeye odaklanır. Terapist, mümkünse kişiyi gerçek bir fırtına ile karşı karşıya getirir veya güvenli bir ortamda bir video veya sadece bir ses dinletebilir. Pozlama tedavisinin temel amacı korkunun seviyesini ve gerçekte kişide nasıl meydana geldiğini incelemektir. Düzenli pozlama tedavisi ile terapist gevşeme tekniklerini kullanarak bu korku seviyesini kademeli olarak azaltmaya çalışır. Terapist, korkulu bir durumda duyuları sakinleştirmek için nefes egzersizleri, kendi kendine konuşma ve zihinsel görselleştirme egzersizlerini öğretecektir.

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi, Pozlama tedavisinin yanı sıra çok gerekli bir tedavidir. Pozlama tedavisi tamamen korkuyu kontrol etmeye ve paniklemeye odaklanırken, Bilişsel Davranışçı Terapi kişide gök gürültüsü ve şimşek ile ilgili tüm düşünceleri değiştirmeye odaklanır. Terapist, fırtınaları çevreleyen olumsuz düşünceleri bilmek için bire bir danışmanlık oturumları yürütür ve bunları olumlu görüntülerle değiştirir. Bu terapinin temel amacı fobi ile ilgili düşünce ve davranışları değiştirmek ve kişinin normal bir yaşam kazanmasına yardımcı olmaktır.

İlaçlar

Astrafobi bir kişide önemli bir sıkıntı ve kargaşaya neden olduysa, doktor tarafından bazı anti-anksiyete ve anti-depresan ilaçlar reçete edilebilir. Bununla birlikte, sadece ciddi ve ciddi fobi vakaları için alınabilirler.