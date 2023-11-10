Bursa'da Halime Poyraz, askere giden kardeşinden saklamak için aldığı 70 bin lira ve ziynet eşyalarını güvenli bir yer olarak düşündüğü mutfak dolabına koydu. Olay, Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Serkan Sokak'ta gerçekleşti. İki çocuk annesi Poyraz, kardeşinin teslim ettiği paraları poşete sararak mutfak dolabına yerleştirdi. Kendi bileziğini de güvenli olduğunu düşündüğü çekmeceye saklayan Poyraz, birkaç gün sonra yaşadığı şokla sarsıldı.

Kendi takısını kontrol etmek istediğinde çekmecede bulamayan Poyraz, önceki günlerde kardeşinin emanet ettiği parayı kontrol etmeye karar verdi. Ancak, poşetin olduğu yere baktığında paraların olmadığını fark etti. Mağdur kadın, hemen durumu polis ekiplerine bildirerek yardım istedi. Halime Poyraz “Bugün bileziğimi alıp koluma takacaktım. Çekmeceye baktığımda bilezik yerinde yoktu. Hemen ardından kardeşimin emanet parasına baktım. Poşet sarılı bir şekilde yerinde duruyordu. Açtığımda onun da içini boş görünce ne yapacağımı şaşırdım. Benim bir bileziğim, 2 tane de altınım çalındı. Kardeşimin de 70 bin lirasını çaldılar. Mağdur durumdayım, yetkililerden yardım bekliyorum” dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.