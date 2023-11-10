Bursa'da trafik polisi ekiplerinin alkol uygulama noktasını fark eden bir otomobil sürücüsü, olayın başlangıcında geri geri kaçmaya çalıştı. Ancak, ters şeritten gelen araçlar nedeniyle ilerleyemediği için bu sefer polis ekiplerinin üzerine doğru sürerek kaçmaya çalıştı. Kameralara yansıyan kovalamaca anında, ekiplerin dikkati ve hızlı müdahalesi sayesinde sürücü yaklaşık 2 kilometre sonra kıskıvrak yakalandı.

Araçtan inen sürücü, çaresizce "Abi yapmayın, boşanma aşamasındayım" diyerek kendini savunmaya çalıştı. Ancak yapılan sorgulamada ortaya çıkan gerçekler sürpriz değildi; sürücü hem ehliyetsizdi, hem de alkollüydü. Adı Batuhan B. olan sürücü, toplamda 40 bin liranın üzerinde ceza ile karşı karşıya kaldı. Araç, trafikten men edilirken, sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Yaşanan kovalamacanın anları, güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.