DİSK 2024 senesiyle alakalı asgari ücret teklifini açıkladı. Binlerce insanın merak içinde beklediği asgari ücrete yönelik ilk toplantının tarihi açıklandı.

Bütün gözler hem asgari ücretin ne kadar olacağında hem de toplantı tarihine çevrilmiş durumda. İşte ayrıntılar...

Askeri ücret zammı ne zaman belli olacak?

Asgari ücret zammı Aralık ayında işveren, işçi ve devlet temsilcileri katılımıyla gerçekleştirilecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısıyla belirlenecek.

Bilindiği gibi Temmuz ara zammında net asgari ücret 8.506 liradan, 11.402 liraya çıkmıştı. TÜRK- İŞ asgari ücret için 18.000 lira teklif sunmuştu. DİSK’in asgari ücret teklifi de resmi olarak belli oldu.

DİSK, 11 Aralık tarihinde ilk toplantısı yapılacak olan ve 2024 senesi için geçerli olacak asgari ücrete ilişkin taleplerini belirtti. DİSK’in işaret ettiği rakam 30 bin lira olarak ortaya atıldı. Bu rakamda sosyal medya camiasında gündem konusu olurken pek çok kişi ‘Bu rakamlar işvereni ayaklandırır’ yorumları yapıldı.