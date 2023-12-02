30 Kasım tarihinde Mardin Kızıltepe ilçesinde gerçekleşen olayda, 3 gündür haber alınamayan Mehmet Çakır'ın ailesi endişe içinde polise başvuruda bulundu. Polis, olaya dair detaylı bir çalışma başlatarak, Mehmet Çakır'ın Tepebaşı Mahallesi Şanlıurfa Caddesi'nde bir apartman dairesi kiraladığını tespit etti. Adrese giden polis ekipleri, kapıya açan olmayınca çilingir yardımıyla içeri girdi ve Çakır'ı hareketsiz halde buldu. Yapılan sağlık kontrolünde, Mehmet Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı ve ardından Mezopotamya Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Otopsi sonuçlarına göre, Çakır'ın silahla vurularak yaşamını yitirdiği tespit edildi. Bu korkunç olayla ilişkilendirilen F.Ö. adlı şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Polisin yaptığı aramada, olayda kullanılan tabanca bir binanın havalandırma boşluğunda bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından F.Ö., adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.