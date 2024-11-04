ATA GYO geçen hafta yaptığı açıklamayla 31 Ekim 2024 tarihi itibarıyla ATA GYO Genel Müdür görevine Onur Karahan’ın atandığını duyurdu. İSTANBUL(İGFA) - Gayrimenkul geliştirme ve yatırım alanlarında 15 seneyi aşan iş deneyimine sahip olan Onur Karahan, Deniz GYO ve Sinpaş GYO gibi önemli şirketlerde üst düzey yönetici olarak çalışmıştır. Bugüne kadar birçok gayrimenkul projesinin yönetimi ve hayata geçişlerinde rol alan Karahan önemli katkılar sunmuştur.

Tüm paydaşlarımızla birlikte ATA GYO'yu daha büyük başarılara taşımaya kararlı OLDUĞUNU BELİRTEN Onur Karahan ''Türkiye'de gayrimenkul sektörünün gelişimine katkı sağlayan ve önemli markalara hizmet sunan ATA GYO'nun gelecek hedeflerine liderlik edecek olmaktan memnuniyet duyuyorum. Kariyerim boyunca edindiğim bilgi ve deneyimi, ATA Corner gibi güçlü markamız ve yenilikçi iş modelimizle birleştirerek şirketimizi daha da ileriye taşıyacağız. Kalite ve güvenin simgesi olmaya devam ederken, hizmet sunduğumuz Türkiye’nin değerli markalarına en uygun çözümleri sunmayı sürdüreceğiz. Tüm paydaşlarımızla birlikte, gayrimenkul piyasasındaki fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek ATA GYO'yu daha büyük başarılara taşımaya kararlıyız.'' dedi.