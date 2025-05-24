Olay, saat 14.20 sıralarında Ataşehir Esatpaşa Mahallesi Postane Sokak’ta meydana geldi. Beş katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bütün sokağı siyah dumanlarla kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerek giriş ve çıkışları kapadı. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Öte yandan yangın esnasında büyük panik yaşayan çevre halkı sokağa çıkarak yoğun kalabalık oluşturdu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.