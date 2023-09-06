Ateş genellikle vücudunuzda olağandışı giden birşeylerin bir işaretidir. Yetişkinler için, ateş rahatsızlık verici olabilir, ancak ateş genellikle 103 F (39.4 °C) veya daha üstüne ulaşmadığı sürece tehlikeli değildir. Çok küçük çocuklar ve yeni doğan bebekler için, yavaş yavaş yükselen bir sıcaklık ciddi bir enfeksiyonunun bir göstergesi olabilir.

Ancak ateşin derecesi alında yatan durumun ciddiyetini göstermez. Küçük bir hastalık yüksek bir ateşe neden olabilir ve çok daha ciddi bir hastalık küçük bir ateşe neden olabilir.

Genellikle ateş birkaç gün içerisinde geçer. Birçok sayıda reçetesiz satılan ateş dürücü bulunmaktadır, ancak bazen hiç tedavi edilmemesi daha iyidir. Ateşin vücudunuzda bulunan enfeksiyonlara yardımcı olmada anahtar bir rol oynadığı görülmektedir.

Belirtileri

Normal aralığın üzerine çıktığı zaman ateşiniz yükselmiş anlamına gelmektedir. Sizin için normal olan normal sıcaklık olan 98.6 F (37°C) den biraz yüksek veya biraz daha düşük olabilir.

Ateşin nedenlerine bağlı olarak, ateşe ek olarak işaretler ve belirtiler olabilir. Bunlar şunlardır :

Terleme

Titreme

Baş ağrısı

Kas ağrıları

İştah kaybı

Su kaybı (Dehidrasyon)

Genel yorgunluk

103 F (39.4°C) ve 106 F (41.1°C) arasında olan yüksek ateş ise :

Halüsülasyonlar

Sersemlik

Asabiyet

Havale geçirme

Su kaybı (Dehidrasyon)

Doktor ne zama görülmelidir ?

Ateş tek başına olduğunda bir doktoru aramak için olan bir neden değildir. Bebeğiniz, çocuğunuz veya kendiniz için tıbbi öneri almanız gereken bazı durumlar vardır.

Sıcaklık ölçümü

Sizin veya çocuğunuzun ateşini ölçmek için, oral, rektal ve kulak (timpanik) termometreleri gibi birkaç tipte termometre kullanılabilir.

Sıcaklık ölçümü için en kesin sonuç alınamamasına rağmen, bir oral termometreyi koltuk altı (aksiller) ölçümü için kullanabilirsiniz :

Termometreyi koltuk altınıza yerleştirin ve kollarınızı çapraz konuma getirin veya çocuğunuzun koluna göğsünün üzerine getirin.

Dört ile beş dakika bekleyin. Koltuk altı sıcaklığı ağız sıcaklığına göre biraz daha düşüktür.

Doktorunuzu arıyorsanız, termometrenin tam olarak gösterdiği değeri söyleyin ve bu sıcaklığı vücudunuzun hangi bölümünden aldığınızı belirtin.

Yeni doğan bebekler için bir rektal termometre kullanabilirsiniz :

Ampul üzerine hafifçe vazelin sürün.

Bebeğinizi karnının üzerine yatırın.

Bebeğinizin rektumuna bu ampulün yarım inçini dikkatli bir şekilde yerleştirin.

Ampülü tutun ve bebeğinizi üç dakika bu konumda bekletin.

Termometre bebeğinizin içindeyken bebeğinizin o şekilde gitmesine izin vermeyin. Bebeğiniz kıpırdarsa, termometre daha derinlere gidebilir ve yaralanmalara neden olabilir.

Yeni doğan bebekler

Açıklanamayan bir ateş yetişkinlere nazaran yeni doğan bebeklerde ve çocuklarda çok daha ciddi bir endişeye neden olabilir. Bebeğinizin ateşi 101 F (38.3°C) ve üstündeyse bebeğinizin doktorunu arayın. Aşağıdaki durumlar varsa da bebeğinizin doktorunu arayın :

3 aylıktan küçükse ve ateşi varsa

Yemek yemeyi ve içmeyi reddediyorsa

Ateşi varsa ve açıklanamayan bir sinirliliği varsa. örneğin bezi değiştirilirken ağlama veya herket ettirildiğinde ağlama gibi

örneğin bezi değiştirilirken ağlama veya herket ettirildiğinde ağlama gibi Ateşi varsa ve uyuşuk ve tepkisiz görünüyorsa. Yeni doğan bebeklerde ve 2 yaşından küçük çocuklarda, bu durum menenjitin işaretleri olabilir. Menenjit beyin ve omuriliği çevreleyen sıvı ve zarın iltihaplanma ve enfeksiyon olma durumudur. Bebeğinizin menenjiti olduğundan endişeleniyorsanız, bebeğinizi hemen doktora götürün.

Yeni doğan bebeklerde ve 2 yaşından küçük çocuklarda, bu durum menenjitin işaretleri olabilir. Menenjit beyin ve omuriliği çevreleyen sıvı ve zarın iltihaplanma ve enfeksiyon olma durumudur. Bebeğinizin menenjiti olduğundan endişeleniyorsanız, bebeğinizi hemen doktora götürün. Yeni doğan bebeğinizin ateşi normal seviyeden düşükse - 97 F (36.1°C) den az olabilir. Çok küçük bebekler hasta olduklarında vücut ısılarını ayarlayamazlar ve vücut ısınacağına daha da soğuyabilir.

Çocuklar

Çocuğunuzun ateşi varsa muhtemelen alarma geçmek için herhangi bir neden yoktur ancak göz teması kurmaya, sesinize ve yüz mimiklerinize tepki vermeye ve bol sıvı tüketmeye ve oyun oynamaya tepki verebilirler.

Aşağıdaki durumlar varsa, çocuğunuzun doktorunu arayın :

Bitkin ve sinirlimi, durmadan kusuyor mu, ciddi bir baş ağrısı veya karın ağrısı, veya belirgin rahatsızlıklara neden olan diğer semptomlar varsa.

ciddi bir baş ağrısı veya karın ağrısı, veya belirgin rahatsızlıklara neden olan diğer semptomlar varsa. Sıcak bir arabada kalmadan sonra ateş varsa. Acilen tıbbi yardım alın.

Acilen tıbbi yardım alın. Bir günden fazla kalıcı olan ateş varsa (2 yaşından küçük çocuklar için) veya üç günden fazla süre kalan ateşler varsa (2 yaş ve daha üstü çocuklar için).

Çocuğunuzun varolan bir hastalığı ile birlikte veya bağılıklık sistemi problemleri gibi problemler varsa, bu tür özel durumlar için çocuğunuzun doktoruna tavsiyeleri için danışabilirsiniz. Çocuğunuzun doktoru ayrıca çocuğunuzun yeni bir reçetli ilaç almaya başladıysa uyarılar da bulunabilir.

Yetişkinler

Aşağıdaki durumlar varsa, doktorunuzu arayın :

Ateşiniz 103 F (39.4°C) den daha yüksekse

Ateşiniz üç günden fazla ateşiniz devam ediyorsa

Buna ek olarak, aşağıdaki belirtilerden herhangi biri ateş ile birlikte meydana geliyorsa, acilen tıbbi yardım alın :

Şiddetli baş ağrıları

Boğazda ciddi şişkinlikler

Olağan dışı cilt döküntüsü, özellikle ciltteki bu problem hızlı bir şekilde kötüleşirse

Parlak ışığa karşı anormal bir hassaslık

Boyun tutulması ve başınızı çevirdiğinizde ağrılar oluyorsa

Akıl karışıklığı

Sürekli kusma

Solunumda zorlanmalar veya göğüs ağrıları

Aşırı halsizlik veya sinirlilik

Karın ağrıları veya idrar yaparken meydana gelen aprılar

Diğer açıklanamayan tüm işaretler veya semptomlar

Nedenleri

Normal vücut sıcaklığınız gün içerisinde değişkenlikler gösterebilir. Sabah saatlerinde düşük olabilir ve öğlen ve akşam saatlerinde yükselebilir. Aslına bakıldığında, normal vücut sıcaklık aralığı 97 F (36.1°C) ile 99 F (37.2°C) arasındadır. Çoğu insan 98.6 (37°) vücut sıcaklığını normal olarak kabul etse de, vücut sıcaklığınız bir veya daha fazla derecelerde değişkenlikler gösterebilir. Adet döngüsü veya ağır egzersizler gibi diğer faktörler de vücut sıcaklığınızı etkileyebilmektedir.

Aşağıdaki faktörler ateşe neden olabilmektedir :

Bir virüs

Bakteriyel bir enfeksiyon

Hipetermi (Güneş çarpması)

Aşırı güneş yanıkları

Romatoid arterid (eklemlerinizde meydana gelebilen bir iltihaplanma (sinovyum)) gibi bazı iltihaplanma durumları

Kötü huylu bir ur

Yüksek kan basıncı veya hastalık nöbetlerinin tedavisi için kullanılan ilaçlar ve antibiyotikler gibi bazı ilaçlar

Difteri, tetanos ve aselüler boğmaca veya pnömokoksal aşılar gibi bazı bağışıklık durumları

Bazen ateşin nedenini belirlemek mümkün olmayabilir. Vücut sıcaklığınız 101 F (38.3°C) veya daha yüksekse ve üç haftadan fazla sürdüyse ve doktorunuz detaylı bir değerlendirme sonrasında bir neden bulamıyorsa, tanı nedeni bilinmeyen bir kökenden olan ateş olabilir.

Randevunuz için hazırlanma

Aile doktorunuz, genel pratisyen veya çocuğunuzun doktoru ile bir randevu alımı sonrasında, bu randevu için iyi bir şekilde hazırlanmak oldukça önemli bir durumdur. Burada randevunuza hazırlanmanız için yardımcı olacak öneriler ve bu randevuda sizi nelerin beklediğini öğrenebilirsiniz.

Ne yapmalısınız

Randevu öncesinde herhangi bir sınırlandırma varsa bunun farkında olun. Randevuz zamanında, diyetinizi sınırlandırmak gibi herhangi birşeyi yapmanız gerekip gerekmediğini öğrenin.

Randevuz zamanında, diyetinizi sınırlandırmak gibi herhangi birşeyi yapmanız gerekip gerekmediğini öğrenin. Başladığı zaman, ateş ile ilgili bilgileri yazın, nasıl ve nerede ölçtüğünüzü (oral veya rektal yol gibi) ve diğer semptomları not edin. Çocuğunuzun hasta olan herhangi birinin etrafında olup olmadığını not edin.

nasıl ve nerede ölçtüğünüzü (oral veya rektal yol gibi) ve diğer semptomları not edin. Çocuğunuzun hasta olan herhangi birinin etrafında olup olmadığını not edin. Kişisel anahtar bilgileri yazın. Stres, son zamanlarda yaşam biçiminde olan değişiklikler veya son zamanlarda ülke dışına yapılan seyahatlar de dahil olmak üzere bu bilgileri not edin.

Stres, son zamanlarda yaşam biçiminde olan değişiklikler veya son zamanlarda ülke dışına yapılan seyahatlar de dahil olmak üzere bu bilgileri not edin. Tüm ilaçları listeleyin. Çocuğunuzun aldığı vitaminleri, takviyeleri ve ilaçları listeleyin.

Çocuğunuzun aldığı vitaminleri, takviyeleri ve ilaçları listeleyin. Doktorunuza soracağınız soruları yazın.

Hazırladığınız sorulara ek olarak, randevunuz sırasında anlamadığınız herhangi birşey olursa bunu sormaktan çekinmeyin.

Doktorunuzdan neler beklemelisiniz ?

Aşağıdaki sorulardan yararlanarak bu soruları cevaplamaya hazır olun :

Semptomlar ilk ne zaman ortaya çıktı ?

Sizin veya çocuğunuzun ateşini ölçmek için hangi yöntemi kullanıyorsunuz?

Size veya çocuğunuz herhangi bir ateş düşürücü ilaç aldınız mı?

Meydana gelen başka semptomlarda var mı? Şiddetleri nasıl ?

Sizin veya çocuğunuzun herhangi bir kronik sağlık sorunu var mı?

Sizin veya çocuğunuzun düzenli olarak aldığınız ilaçlarınız var mı?

Siz ve çocuğunuz hasta olan birinin etrafında bulundunuz mu?

Son zamanlarda siz veya çocuğunuz herhangi bir ameliyat geçirdiniz mi?

Son zamanlarda siz veya çocuğunuz ülke dışına seyahat ettiniz mi?

Semptomları iyileştiren bilidiğiniz birşey var mı?

Semptomları kötüleştiren bildiğiniz birşey var mı?

Tedaviler ve ilaçlar

Düşük derecede ateş ile birlikte, doktorlar her zaman vücut sıcaklığını düşürmeyi önermezler. Aksi takdirde hastalık uzayabilir veya semptomları maskeleyebilir ve nedenlerin belirlenmesini zorlaştırabilir.

Bazı uzmanlar bir ateşin agresif olarak tedavi edilmesi vücudun bağışıklık tepkisini engellediğine inanmaktadırlar. Soğuk algınlığı ve diğer solunum enfeksiyonlarına neden olan virüsler normal vücut sıcaklığında gelişmektedirler. Düşük ateş üretimi ile, vücudunuz bir virüsü ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir.

Reçetesiz ilaçlar

Bir yüksek ateş durumunda, doktorunuz bazı reçetesiz ilaçları önerebilir.

Reçeteli ilaçlar

Ateşinizin nedenlerine bağlı olarak, doktorunuz özellikle streptokok boğaz ağrısı veya pnömoni gibi bakteriyel bir enfeksiyondan şüpheleniyorsa, bir antibiyotik reçetelendirebilir.

Antibiyotikler karın enfeksiyonları (mide ve bağırsak iltihabı) ve mononükleoz gibi viral enfeksiyonları tedavi etmez. Bazı özel viral enfeksiyonları tedavi etmek için birkaç entiviral ilaç bulunmaktadır. Ancak, virüsler için en iyi tedavi genellikle dinlenme ve bol bol sıvı tüketimidir.

Yaşam biçimi ve ev tedavileri

Bazı adımlar atarak sizin ve çocuğunuzun ateşli olduğu durumlarda rahat etmnizi sağlayabilirsiniz :

Bol sıvı tüketin. Ateş sıvı kaybına ve dehidrasyona neden olabilir, bu yüzden bol sıvı, meyve suyu veya sulu gıdalar tüketin. 1 yaşının altındaki çocuklar için, bir oral rehidrasyon solüsyonu kullanabilirsiniz. Bu solüsyonlar elektrolit ve sıvıların yeniden doldurulması için su ve tuz orantıları içerirler.

Ateş sıvı kaybına ve dehidrasyona neden olabilir, bu yüzden bol sıvı, meyve suyu veya sulu gıdalar tüketin. 1 yaşının altındaki çocuklar için, bir oral rehidrasyon solüsyonu kullanabilirsiniz. Bu solüsyonlar elektrolit ve sıvıların yeniden doldurulması için su ve tuz orantıları içerirler. Dinlenme. İyileşmek için dinlenme gereklidir ve hereket etmek vücut sıcaklığını arttırabilmektedir.

İyileşmek için dinlenme gereklidir ve hereket etmek vücut sıcaklığını arttırabilmektedir. Serin kalın. Hafif bir şekilde giyinin, oda sıcaklığını serin olarak tutun ve yalnızca bir çarşaf veya hafif bir battaniye ile uyuyun.

Hafif bir şekilde giyinin, oda sıcaklığını serin olarak tutun ve yalnızca bir çarşaf veya hafif bir battaniye ile uyuyun. Ilık su ile ıslatın. Özellikle yüksek sıcaklıklar için, sıcak bir su ile beş ile 10 dakika arasında vücudunuzu ıslatın veya serin bir su ile banyoda ovun. Bayno titremeye neden oluyorsa, banyo yapmayı durdurun ve kurulanın. Titreme vücudun iç sıcaklığını arttırır, çünkü kaslarınızın titremesi ısı yaratmaktadır.

Önleme

Ateşi önlemek için en iyi yol maruz kaldığınız enfeksiyonlu hastalıkları azaltmaktır. Bunun için en etkili yol basit ve sık bir şekilde ellerinizi yıkamanızdır.

Özellikle yemek yemeden önce, tuvalete gittikten sonra, kalabalık içerisinde zaman harcadıktan sonra veya etrafınızda hasta olan biri varsa ve hayvanları sevdikten sonra çocuklarınıza sık sık ellerini yıkamalarını öğretin. Onlara ellerini güçlü bir şekilde, içlerini, arkalarını nasıl sabunlayacaklarını ve su altında nasıl durulayacaklarını öğretin. Sabun ve suya erişemediğiniz zaman nemli küçük havlular veya el dezenfektanı taşıyın. Mümkün olduğu zaman, çocuklarınıza burun, el veya gözlerine dokunmamalarını öğretin, çünkü bütün viral enfeksiyonlar bu yolla geçmektedir.

Buna ek olarak, çocuğunuza öksürürken ve hapşırırken ağızlarını ve burunlarını kapatarak diğer kişilere yüzlerini çevirmelerini öğretin.