Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, yaklaşık bir ay önce başlayan bir çocuk kavgası ölümcül bir sonuca yol açtı. İddialara göre, 12 yaşındaki Hüseyin Samet Ç. ve 13 yaşındaki Muhammed Sait D. isimli iki çocuk, parkta bilinmeyen bir sebepten ötürü kavga etti. Ardından taraflar arasında bir barışma girişimi oldu. Ancak durum daha da kötüleşti.

Taraflardan biri, yaşça büyük olan 19 yaşındaki Abdullah Şakun'u buluşmaya çağırdı. Buluşma sırasında yaşanan tartışmada Abdullah Şakun, "sizi tokatlarım" dedi. Bu sözler üzerine 16 yaşındaki Emircan A., Şakun'a karşılık vererek "sen kim oluyorsun" dedi ve ardından Şakun'a saldırdı. Bu olayın etkisiyle diğer gençler de (17 yaşındaki Emirhan E., 15 yaşındaki Muhammed Emin D., 14 yaşındaki Emirhan Ö.) Şakun'a saldırdı. Bu saldırı esnasında Emircan A. ise Şakun'un kafasına sert bir biçimde tokat attı.

Şakun, aldığı darbeler sonucunda fenalaştı ve bayılarak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve Şakun'u hastaneye kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Şakun kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, 4 saldırganın kimliğini tespit etti.

Polis tarafından yakalanan şüpheliler, ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Ancak olaya karıştığı iddia edilen 12 yaşındaki Hüseyin Samet Ç. ve 13 yaşındaki Muhammed Said D. isimli çocuklar ise serbest bırakıldı.