FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, kariyerinde 2. kez Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yönetecek.

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de Ülker Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre derbiyi FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

Sakarya bölgesi hakemi olan Atilla Karaoğlan bugüne kadar 1 kez Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki mücadelede düdük çaldı. 2021-2022 sezonunda 10 Nisan 2022 tarihinde Kadıköy’de oynanan derbiyi sarı-lacivertliler 2-0 kazandı.

Karaoğlan kariyerinde ayrıca daha önce 2 kez Galatasaray - Beşiktaş, 1 kez de Beşiktaş - Fenerbahçe derbilerini yönetti.

Atilla Karaoğlan’ın görev aldığı derbiler şöyle:

14.03.2022

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

10.04.2022

Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

09.12.2023

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 3

03.08.2024

Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 5