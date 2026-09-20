Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 8-0'lık Eyüpspor galibiyetinin kendilerine moral olduğunu ve bu galibiyeti taraftarlara armağan ettiklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Eyüpspor'u 8-0'lık farklı skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal değerlendirmelerde bulundu. Kartal, 'Hafta başından beri rakibi çok iyi analiz ettik. Hep birlikte çok iyi hazırlandık. Son iki lig maçında puan kayıpları yapmıştık. Bunu düzeltmek istiyorduk. Bugün taraftara karşı kendimizi affettirmek istiyorduk. Bugün güzel bir oyunla farklı galip geldiğimiz için oyuncularımı kutluyorum. Taraftarlarımıza armağan ediyorum. Bize güzel bir moral oldu' şeklinde konuştu.

'Eleştirileri göğüslemek zorundayız'

Karşılaştığı eleştiriler ve baskı karşısında nasıl ayakta kaldığıyla ilgili gelen soru üzerine açıklama yapan tecrübeli çalıştırıcı, 'Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bazı haftalarda istediğiniz sonucu alamayıp bazen alıyorsunuz. Bazen de hakemlerin etkisiyle maçı kaybediyorsunuz. Ama kimse bunlara değinmiyor. Ya beni ya da futbolcularımızı suçluyorlar. Bunların bir maçlık olmaması gerektiğini düşünüyorum. Avrupa'ya bakınca teknik direktörlerin böyle şeylerle karşılaştığını düşünmüyorum. Biz Lyon ve Roma maçlarında Türk futbolunu güzel temsil etmişiz. Ama bunların değeri yok. En ufak şeyde hoca suçlu. Ama biz alışığız. Mesleğimiz bu. Bunları göğüslemek zorundayız. Dışarıya kulaklarımızı tıkayıp sadece işimize konsantre olacağız. Takımı nasıl daha iyi oynatırız diye düşünüyoruz. Bunların peşindeyiz' ifadelerini kullandı.

'8-0 biten maçtan sonra hakem konuşmak doğru değil'

Maçın ilk dakikasındaki penaltı pozisyonunun VAR'dan verilmesi ve hakemin bunu görmemesi üzerine gelen soruyu da yanıtlayan İsmail Kartal, '8-0 biten maçtan sonra hakemle ilgili konuşmak doğru değil. Önündeyse gördüklerini çalsınlar. Geçmişte verilmeyen penaltılarla alamadığımız 4 puanımız var. O puanları alsak bugün ligin lideriydik. Görmemiş olabilir diyelim, VAR'dan geldi. Öne geçtik bu golle. Sadece bir maç kazandık, bu da bize milli arada moral oldu' açıklamasında bulundu.

'Asensio'yu kadroya aldık ama normalde oynayacak durumda değil'

İspanyol oyuncu Marco Asensio'yu maç farklı gittiği için risk almamak adına oynatmadıklarını açıklayan İsmail Kartal, 'Asensioyu kadroya aldık normalde oynayacak durumda değil. Futbolcumuzla konuştuk. Eğer bir mecburiyet olsaydı kendisini 20 dakika kadar oynatmayı planlıyorduk. Maç farklı bir skora gelince doktorumuz, 'Oynatmayalım' dedi. Aslında moral olması açısından ben yine oynatmayı düşünüyordum ancak bunun hem bizim hem de kendisi için risk olabileceğini değerlendirdik. Kendisi de 'Oynamak istemiyorum, bu şekilde daha iyi oldu' dedi. Bu nedenle kendisini oynatmadık' sözlerini kaydetti.

'Yerli oyunculara güvendiğimi her zaman hissettiriyorum'

Yerli futbolcular üzerindeki dokunuşlarının sorulması üzerine 65 yaşındaki teknik adam, 'Ben samimi bir insanım. Hayatım boyunca rol yapmadım. İçimdekini söyleyen bir insanım. İrfan'a ihtiyacım olduğunu söyledim, antrenmanlarda onu motive edip hazırladık. Yerli oyunculara güvendiğimi her zaman hissettiriyorum. Taraftarlarımız her şeyimiz. Onlar varsa bizler varız. Onlara bu mutluluğu tattırdığımız için onlardan fazla ben mutlu oluyorum' dedi.

'Muriqi'nin bugün geldiği nokta gayet iyi'

Son olarak Vedat Muriqi'nin de çok iyi bir noktaya geldiğini ve bu performansı sürdüreceğini düşündüğünü ifade eden İsmail Kartal, 'Vedat Muriqi fizik kalitesi yüksek, iyi bir oyuncu. Bugün attığımız goller çalışılmış organize goller. Hafta başından beri çalıştık, güzel bir iletişim içerisindeyiz. Sağ olsun onlar da her söylediğimizi çok iyi dinliyorlar. Bugün Muriqi'nin geldiği nokta gayet iyi bir nokta, o da bugün bir patlama yaptı. İnşallah bunun devamını getireceğini düşünüyorum' diyerek sözlerini tamamladı.