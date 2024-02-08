Birçok bankanın, özellikle pandemi döneminde şube sayılarını azaltarak evden çalışma sistemine geçmesi, şubelerin iş yükünü azaltma hedefi doğurdu. Bu kapsamda, para çekme ve yatırma işlemlerine yeni düzenlemeler geldi.

Belirlenen tutarın altında kalan miktarların artık şubelerden çekilip yatırılmasına izin verilmeyecek, söz konusu işlemlerin yalnızca ATM'ler aracılığıyla gerçekleştirilebileceği duyuruldu. Bu adım, bankacılık sektöründe dijitalleşme trendine paralel olarak müşteri işlemlerini daha hızlı ve etkili hale getirme çabalarını yansıtmaktadır.

Bankaların, banka veznelerinden nakit para çekme ve yatırma limitini 20 bin TL'ye çıkarması büyük tepkilere yol açtı. Bu karara tüketici mahkemeleri tarafından da itiraz geleceği ifade ediliyor.

Okuma yazması olmayan bireyler, teknolojiyle arası iyi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar ve emekliler arasında, daha önce 10 bin TL olarak belirlenen limitin iki katına çıkarılması, olumsuz bir tepki yaratmıştır.

Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz, bankaların ATM'lerde işlem yapmayı zorunlu kılmasının tüketici haklarına aykırı olduğunu ifade ederek bu konuda tüketici mahkemelerinin kararlı bir tutum sergileyeceğini söyledi.

Bankaların, ATM limitlerini artırarak şube yüklerini azaltacakları ve tüm itirazlara rağmen, belirlenen tutarın altında kalan nakit para yatırma ve çekme işlemlerini sadece ATM'ler üzerinden gerçekleştirecekleri iddiası ortaya çıktı.

Ziraat Bankası'nın eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu, alınan kararı değerlendirerek "Veznelerin para çekme işlemleriyle meşgul olması ve kredi kartı, kredi, ek hesap satışı yapamamaları nedeniyle bu uygulamaya geçtiklerini" ifade etti.