İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Aziz İhsan Aktaş suç örgütünün Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerinde aldığı ihale süreçlerinde görev alan belediye personeli 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. 7 şüphelinin adreslerinde arama, el koyma işlemi yapıldığı da öğrenilmişti.

Emniyette işlemleri tamamlanan 7 şüpheli bugün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan 7 şüpheliden 2’si ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçundan tutuklama istemiyle, 5 diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği tarafından 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şüpheli ise yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.