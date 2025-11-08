Bursa’da yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Eski Nilüfer İlçe Başkanı F.Y. ile Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Ş.O.’nun da aralarında bulunduğu bazı kişiler sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, sabah erken saatlerde F.Y. ve Ş.O.’nun evlerinde arama yapıldı. Aramaların ardından her iki isim de ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Soruşturmanın, eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem döneminde yürütülen bazı belediye işlemleriyle bağlantılı olduğu öne sürülüyor. Operasyonun, belediye teşkilatındaki belirli süreçlerin incelenmesi amacıyla genişletildiği öğrenildi.

Soruşturmayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, gözaltındaki kişilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.