Avcılar’da polis baskınını fark edince, sera yöntemiyle uyuşturucu yetiştirdikleri alanı ateşe veren uyuşturucu tacirlerinin yakalandığı anlara ilişkin polis kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde polisin evin kapısını koçbaşıyla kırarak içeri girdiği ve alev alev yanan alan görülüyor.

Avcılar’da bir binanın çatı katındaki dubleks evde sera yöntemiyle uyuşturucu yetiştiren zehir tacirleri, polis baskınını fark edince yangın çıkarmış, kapıya bariyer kurarak uyuşturucuyu ateşe veren zanlılar, polis ekiplerinin müdahalesiyle yakalanırken, evdeki yangın ise itfaiye ekiplerince söndürülmüştü. Zehir tacirlerinin yakalandığı operasyonun detayları ortaya çıktı.

Avcılar, Bahçelievler, Çatalca, Beylikdüzü ve Gaziosmanpaşa’da dün 6 adrese, Tekirdağ Marmara Ereğli’sinde 2 adrese ve 2 araca yönelik operasyon

gerçekleştirildi. Operasyonlar sırasında Avcılar’da bir eve yapılan operasyonda 2 şüpheli, kapıyı kilitleyerek kapı arkasına bariyer oluşturdu. Şüpheliler bütün uyarılara rağmen kapı açmazken, ekipler kapıyı koç başı ile açtı. Bu sırada şüpheliler evdeki uyuşturucu maddeyi ateşe verdi. Esrarın ve ara kimyasal maddelerinin tutuşması sonrasında evde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Operasyonlarda ise 64 kök hint keneviri bitkisi, 808 gram esrar, Hint keneviri bitkisi yetiştirmek için kullanılan sera malzemeleri, 1 adet balistik yelek, 15 adet fişek ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 6 şüpheli hakkında işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

Avcılar’daki adrese gerçekleştirilen operasyon anı polis kamerasına böyle yansıdı

2 yıldır kiraladıkları evde sera yöntemiyle Hint keneviri yetiştiren zanlıların yakalamak için gerçekleştirilen operasyon anı polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde ekiplerin kapıyı koçbaşı ile kırarak içeri girdikleri içeriden alevler yükseldiği görülüyor. Ayrıca uyuşturucu serasına çevrilen alan da kameraya yansıyor.