Ahmet Akyollu caddesi üzerinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı; 1 kişi yaralandı.

Kaza Sinanbey mahallesi Ahmet Akyollu caddesi AVM kavşağında meydana geldi.

Alanyurttan İnegöl'e seyir halinde olan henüz sürücüsü belirlenemeyen 16 KMA 15 plakalı otomobil, kavşaktan Altay caddesine dönüş yapan

Sürücü Ayşenur Ç.(21) yönetimindeki 16 y 4215 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 16 KMA 15 plakalı otomobil sinyalizasyon direği ve yön levhasına çarparak durabildi. Kaza sonucu Sürücü Ayşenur Ç. Yaralandı. Diğer sürücü ise kaza yerinden uzaklaştı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

