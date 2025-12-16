Geçtiğimiz Ekim ayında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Papara adlı elektronik para işlem platformunun faaliyet iznini iptal etmişti. Papara’dan yapılan son açıklamada ise, iptale karşı açılan yürütmeyi durdurma davasında mahkemenin şirket lehine karar vererek yürütmeyi durdurduğu bildirildi.

Papara tarafından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin 27.05.2025 tarihli ve 2025/5209 D. İş sayılı kararı ile Papara Elektronik Para A.Ş.'ye kayyum atanmıştır.

Devam eden hukuki süreçte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 30.10.2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı kararı, Resmi Gazete'nin 31.10.2025 tarihli ve 33063 sayılı nüshasında yayımlanmış; söz konusu kararla Papara'ya verilen faaliyette bulunma izninin iptaline karar verilmiştir.

Bu karar üzerine Şirketimiz, hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla anılan kararın iptaline yönelik olarak yürütmenin durdurulması talepli olarak Ankara 25. İdare Mahkemesinde açılan davada verilen 09.12.2025 tarihli ara kararla şirketimiz lehine yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, Papara sistem ve altyapısının yeniden aktif hale getirilmesini takiben faaliyetlerine devam edecektir. Açılacak olan servislerle ilgili gelişmelerin şeffaflık ilkesi doğrultusunda düzenli olarak paylaşılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız. Bununla birlikte mevzuat gereğince titizlikle yasa dışı bahisle mücadele konusunda sıkı kontrol ve denetimlerimiz sürdürülecektir.