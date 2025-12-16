26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü’nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla tutuklanırken, Sultan Nur Ulu’ya ise ev hapsi verilmişti. Olayla ilgili Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, Yalova Adliyesi’ne gelerek müşteki sıfatıyla ifade verdi. Gülter, adliyeye avukatı Aycan Sevsay ile birlikte geldi. Gülter, adliyeye girerken gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Gülter’in daha sonra Yalova Cumhuriyet Başsavcı Duygu Bayar Öksüz tarafından ifadesi alındı. İfade yaklaşık 4 saat sürdü. Adliye çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gülter, "Gerekli açıklamalarımı yaptım. Bildiklerimi anlattım. Bundan sonraki açıklamaları avukatlarım yapacaktır" dedi.

Avukat Aycan Sevsay ise, "Savcılığın talebi doğrultusunda müşteki olarak kendisi gelerek ifadesini vermiştir. Her şeyi detaylı şekilde anlatmıştır. Gereken açıklamaları da yazılı bir şekilde, basınla detaylı bir şekilde paylaşacağız" ifadesini kullandı.

Tuğberk Yağız Gülter’in Savcılık’ta verdiği ifadede ise, "Annem bir cinayete kurban gitti ise bu işle alakası olan herkesten şikayetçiyim ama şayet ablamın bu olayla alakası yoksa şikayetçi değilim" dediği öğrenildi.