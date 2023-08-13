Balıkesir’in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adasında 2 günde 2 yangın çıktı.

Avşa Adası Yiğitler Büyülü Bağ Mevkii’nde ve Şehitler Bayırında meydana gelen arazi yangınlarına İtfaiye Ekipleri, Jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü müdahale etti. Çıkan yangınlara elektrik direklerinde yuva yapan leylek sürülerinin göçü sırasında elektrik kablolarına temas etmesi sonucu ve içi boş metruk bir kulübede sigara izmaritinin sebep olduğu bilgisi verildi. Havadan da müdahale edilen yangınlar kontrol altına alınması sonrası ekipler tarafından Kapıdağ ve çevresi için tahsis edilen "Ateş Kuşu" helikopteri ile soğutma çalışmasına devam edildi.