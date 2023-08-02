Ayçiçeği bücür kaldı. %70 oranında ürün kaybı beklenildiği ifade edildi. Son yılların en büyük kuraklığının yaşandığı şu zamanlar da Trakya’da nasibini aldı. Yağışların az olması, hava sıcaklığının fazla olmasından kaynaklı ay çiçeğinin boyu kısa kaldı. Çiftçi ise bu sezon biçerdöverlerin giremeyeceği tarlaların olacağını ifade etti.,

Trakya Tohumculuk Derneği Başkanı İbrahim Toruk, ayçekirdeği deposu Trakya'da bu yıl ciddi sorunlar yaşanabileceği konusunda yetkilileri önlem almaya çağırdı.

Trakya'da yağışların yetersiz olması ve yaz aylarının yüksek sıcaklıkları nedeniyle ayçiçeklerinin deposu olan Trakya'da ciddi sorunlar yaşanıyor. Tekirdağ'da kuraklık nedeniyle yüzlerce hektarlık ayçiçeği tarlalarında bitki boyu beklenenin altında kaldı ve ayçiçeği tohumları istenilen olgunluğa ulaşamadı.