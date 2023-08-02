Meydana gelen orman yangınında, 10 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Yangınla ilgili olarak, 25 yaşındaki Fırat K., gözaltına alındı. Emniyette verdiği ifadesinde, Muğla'da büyü olduğuna inandığını ve büyüyü bozmak amacıyla çakmağıyla yangın çıkardığını söyledi. Şüpheli, yangını çıkarıp ormandan kaçarken vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntüsü ortaya çıktı.

31 Temmuz'da Kızıldağ mevkisinde saat 18.00 sıralarında dumanların yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı hattına ihbarda bulunarak yardım istedi. İhbarın ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 6 helikopter, 4 uçak, 7 arazöz, 3 su tankeri, 1 dozer ve 50 personel ile havadan ve karadan yangına müdahale etti. Ancak yarım saatlik müdahale sonucunda 10 dönümlük alan zarar gördü.

Başsavcılık, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla soruşturma başlattı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. 70 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler, yangını Fırat K.'nin çıkardığını tespit etti ve operasyonla şüpheliyi yakaladı.

Polis ifadesinde Fırat K., kafasında garip sesler duyduğunu, Muğla'da büyü olduğuna inandığını ve büyüyü bozmak için ormana giderek çakmağıyla yangın çıkardığını belirtti. Yangını çıkardıktan sonra eve gidip kıyafet değiştirdiğini de ifade etti.