Aydos Kalesi'nin fethini tiyatro sahnesine taşıyan oyun, tarihi atmosferi, güçlü diyalogları ve milli birlik mesajlarıyla izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Tarihi olayların etkileyici bir anlatımla sahnelendiği gösteri, salonu dolduran sanatseverler tarafından ilgiyle takip edildi.

Yazar ve yönetmenliğini Recep Çavdar'ın üstlendiği oyunda, Mir Zahit Karabağ'ın canlandırdığı Sungur Bey karakteri dikkat çeken performanslardan biri olurken, oyuncuların sahnedeki uyumu ve başarılı performansları gösteri sonunda uzun süre alkışlandı.

Sultanbeyli Belediyesi Kültür Sanat ile İnsan ve Şehir Akademisi iş birliğinde Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde sahnelenen tiyatro oyununun ilk gösterimi, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Milli ve manevi değerleri sanatla buluşturan eser, izleyiciler tarafından büyük beğeniyle karşılandı.